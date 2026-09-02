¿Qué tan cerca o no está la F1 de volver a correr en Argentina?

El gobierno de Argentina está clamando por una carrera de Formula 1, pero cualquier conversación sobre un regreso a Buenos Aires es, en el mejor de los casos, prematura.

El presidente argentino Javier Milei prometió que iba a impulsar el regreso de la F1 al país tras una pausa de casi 30 años, aprovechando la presencia de Franco Colapinto en la parrilla.

Argentina fue sede por última vez de la F1 en 1998 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que está siendo renovado para albergar MotoGP el próximo año. En enero de este año comenzaron las obras de un edificio de boxes completamente nuevo y de un circuito remodelado, con una extensión adicional creada pensando en un posible regreso de la F1, ampliando el circuito de 4,3 a 4,87 km.

El proyecto, que está completado en un 60%, representa una inversión de 150 millones de dólares y es la mayor de toda la historia del circuito. Cuando esté terminado, se espera que el circuito pueda albergar a más de 150.000 aficionados.

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"Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos recuperando la credibilidad institucional que estas categorías exigen antes de elegir un país", dijo Milei. "Tenemos absolutamente todo. Es hora de ir a fondo en esta dirección. Avancemos juntos a toda velocidad para hacer realidad este sueño. Queremos ver a Colapinto de vuelta en el país".

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, añadió: "Estamos realizando la inversión más importante en la historia del Autódromo de la Ciudad. Soñamos con el regreso de la Formula 1, por eso estamos transformando por completo la pista y las instalaciones para que cumpla todos los requisitos y se convierta en un icono de Buenos Aires en el escenario mundial".

Franco Colapinto convocó a cientos de miles de personas para una exhibición en Buenos Aires en abril pasado.

Los funcionarios argentinos contaron con el respaldo del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien visitó el país como parte del Congreso Americano de la FIA, donde se reunió con Milei para tratar diversos temas, incluido un posible regreso de la F1.

"Con la Formula 1, hoy vi el circuito", dijo Ben Sulayem el martes en una conferencia de prensa. "Hay mucha inversión en marcha. Sé que hay MotoGP para el próximo año. Y el diseño es de Tilke. Como saben, es uno de los diseñadores más destacados. Así que esto nos envía un mensaje a nosotros como FIA y, por supuesto, a FOM, al señor Domenicali, de que ustedes van en serio con lo que están haciendo.

"¿Puede Argentina organizar F1? Sí. ¿Lo merece? Yo diría que sí. Pero tenemos 24 grandes premios en el calendario. Podemos llegar a 25, pero eso es extremadamente difícil. Dependerá de los responsables, de los pilotos. Así que, para nosotros, es una cuestión de calendario. Es una cuestión de un plan de negocio de como mínimo cinco años. Y su gente aquí, el gobierno, va en serio con ello. Y también es mi responsabilidad, porque cuando doy mi palabra, cumplo. Me aseguraré de que se envíe el mensaje correcto antes de que comiencen las reuniones. Tengan la seguridad de que cuentan con mi apoyo".

Sin embargo, la FIA no tiene influencia directa sobre el calendario de la F1, que sigue siendo competencia del titular de los derechos comerciales, FOM.

Buenos Aires realizó por primera vez una misión exploratoria a finales de 2024, con una delegación del gobierno nacional reuniéndose con los responsables de la F1 en el Gran Premio de Brasil de 2024. Se entiende que las conversaciones no han avanzado mucho desde entonces, y la dirección de la F1 tiene varias opciones más concretas en cartera mientras busca expandirse hacia Asia Oriental y África.

Para que cualquier posible carrera de F1 compita con las sedes existentes en un calendario apretado de 24 carreras, la categoría quiere ver un plan de negocio a largo plazo con inversión sostenida, en lugar de un destello de interés por un piloto local.

El regreso del MotoGP a la Argentina en 2027 podría ser un caso de prueba útil para demostrar su validez como sede, pero cualquier posible ascenso al calendario de la F1, en un país que está luchando contra un grave malestar económico, sigue siendo, en el mejor de los casos, una propuesta a muy largo plazo.