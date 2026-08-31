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Fórmula 1 GP de Italia

El arma secreta que Racing Bulls alista contra Alpine en Monza: el alerón macarena

El equipo de Faenza probó durante la jornada de pruebas en Imola el alerón trasero invertido, que debería debutar en el templo de la velocidad tras haber dado buenos resultados en el circuito Enzo y Dino Ferrari. El sistema de rotación es similar al de Red Bull.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Tores de carreras Macarena

En el templo de la velocidad, lo que cuenta es la eficiencia aerodinámica para conseguir la mayor velocidad media en los 5.793 metros del circuito de Brianza. El equilibrio que hay que encontrar en la configuración es la carga necesaria para afrontar las tres chicanas (Prima Variante, Roggia y Ascari).  

Reducir la resistencia al avance es la clave para afrontar con ambición el Gran Premio de Italia, además de contar con una unidad de potencia potente y una buena gestión del sistema eléctrico, ya que con la capacidad de recarga que proporciona la recuperación de energía en frenada no se llega muy lejos, ya que el Autódromo Nacional será el circuito más desfavorable en este aspecto y precisamente Monza pondrá de manifiesto todas las debilidades de un reglamento poco comprensible para el gran público y casi alquímico incluso para los expertos del sector. 

La semana pasada, Racing Bulls, además de hacer debutar a Nikola Tsolov en el VCARB02 del año pasado en una prueba TPC, llevó a cabo una jornada de rodaje en Imola con sus dos pilotos titulares, Arvid Lindblad y Liam Lawson. Los 200 km que concede la FIA para realizar grabaciones comerciales se han convertido ya en importantes sesiones de pruebas que los equipos llevan a cabo antes de las citas importantes. 

El equipo de Faenza, dirigido por Alan Permane, persigue un resultado fantástico: ser el primero del resto tras los cuatro equipos punteros, que están inalcanzables. Racing Bulls está librando una bonita batalla con Alpine por el quinto puesto en el Mundial de Constructores: actualmente la ventaja es de 3 puntos, después de que en Zandvoort los dos monoplazas no entraran en la zona de puntos, aunque por muy poco. 

En Monza, Racing Bulls debería estrenar el alerón inverso que los aerodinámicos de Tim Goss han puesto a punto en las instalaciones de Milton Keynes. De hecho, esta solución hizo su aparición en el circuito Enzo y Dino Ferrari, mostrando un claro parentesco con la «Macarena» de Red Bull, que cuenta con un sistema de rotación de los alerones diferente al original fabricado por la Scuderia para el SF-26. 

La «Macarena» de Romaña parece no haber tenido los problemas de fiabilidad que habían acompañado al desarrollo de la montada en el Red Bull RB22, por lo que contará con una herramienta más para la unidad de potencia Red Bull-Ford DM01, que la FIA ha confirmado como referencia tras concluir los análisis del segundo periodo ADUO. 

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