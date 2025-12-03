Al graduarse en Racing Bulls en 2026, el británico Arvid Lindblad ha cumplido su propia visión de la infancia de que de alguna manera llegaría a la Fórmula 1. En exclusiva para Motorsport.com, Lindblad habla de su ambición, de su herencia familiar sueco-india y de una promesa que le hizo a Lando Norris.

El anuncio de Racing Bulls del martes confirmó que Lindblad, de 18 años, se graduará en un asiento de carreras de F1 en 2026, sustituyendo al piloto de Red Bull Racing Isack Hadjar. El joven nacido en Surrey será el quinto piloto británico en la parrilla de 2026 y el vigésimo piloto junior de Red Bull en llegar a la F1, después de haber ascendido por la vía rápida a través de la escalera de monoplazas desde que se unió en 2021 como un fenómeno del karting.

La vida ha sido muy rápida para Lindblad, pero llegar a la Fórmula 1 nunca fue un sueño lejano. A pesar de las probabilidades, era una ambición concreta que, de alguna manera, estaba convencido de que lograría desde una edad muy temprana. "Ha sido mi sueño estar en la F1 desde que empecé este viaje cuando tenía cinco años, así que haberlo hecho realidad es muy especial", dice Lindblad a Motorsport.com en su primera entrevista como piloto de F1.

"No vengo del mundo del motor. En realidad fue una pasión que yo mismo impulsé. Cuando tenía tres años, mi padre me subió a una moto de motocross por primera vez porque él había hecho un poco cuando era más joven. No duró mucho, porque era demasiado para mi madre. Pero a los cinco años me metí por primera vez en un karting y me encantó al instante.

"Después de la primera vez, ya sabía que era algo que quería hacer. Mis primeros recuerdos de las carreras son de cuando tenía cuatro años, cuando me senté a ver la F1 con mi padre. Y recuerdo que me preguntaba: '¿Cómo podré llegar allí algún día? ¿Es posible? ¿Qué hay que hacer?

"No sé muy bien por qué, quizá era un poco ingenuo, pero tenía la creencia interior de que llegaría. No de una forma arrogante; era más como si supiera que quería estar en la F1 y que iba a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Desde el momento en que empecé, nunca imaginé un futuro en el que no estuviera. Siempre creí que estaría en la F1".

Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Lindblad también posee la nacionalidad sueca por parte de padre y tiene raíces indias por parte materna, dos lados de su herencia con los que conecta fuertemente. "Mis abuelos paternos aún viven en Suecia, así que los visito siempre que puedo", dice. "Los padres de mi madre vivían en el Reino Unido, y se aferraron a sus raíces y cultura tradicionales indias. Siempre me ha gustado comer la increíble comida india de mi abuela. El año pasado viajé a la India por primera vez y me quedé absorto en su cultura.

"Cuando miro a mis padres, lo más importante que he aprendido de ellos es que soy muy afortunado por haber nacido en una familia en la que tengo la oportunidad de ser piloto de carreras. Por desgracia, tal y como está el deporte, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Mi padre viene de un pequeño pueblo de Smaland y tiene unos orígenes muy humildes. A los 11 años ya trabajaba limpiando retretes y repartiendo periódicos. Trabajó muy duro toda su vida para crear las oportunidades que yo tengo, y siento un gran respeto por él.

"Lo mismo puede decirse de mi madre. Mis abuelos participaron en la Partición; vivían en una parte de la India que se convirtió en Pakistán, y lo perdieron todo. Tuvieron que trabajar muy duro. Acabaron trasladándose al Reino Unido para ser médicos. Hay un retrato de mi abuela en un museo, porque trabajó como médico de cabecera hasta los 82 años. No se jubiló hasta hace un par de años.

"Estoy muy orgullosa de proceder de una familia que tuvo que trabajar para conseguir las oportunidades que creó. Y soy muy afortunada de no estar en esa situación, pero sigo intentando ser humilde y tener los pies en la tierra. Las carreras son algo entre mi padre y yo. La educación es muy importante para mi madre, así que la idea de que faltara un poco a la escuela le resultó muy difícil al principio. Le decía a mi padre: 'Si no tiene lo que hay que tener, ¿podemos dejarlo? Porque es caro y tenemos que hacer otras cosas'. Pero yo siempre trabajaba duro y conducía bastante bien, ¡así que era difícil dejarlo!".

Arvid Lindblad fue dos veces finalista del premio Aston Martin Autosport BRDC al Joven Piloto del Año Foto: Motorsport Images

Resulta que Lindblad sí mostró destellos de "lo que hay que tener" en el karting, ganando la Serie LGM y el Campeonato Británico en la serie IAME Cadet en 2017. Fue la señal para llevar su carrera a la escena europea, lo que llevó a títulos y una colección de finales entre los tres primeros en OK-J y OK tanto a nivel de campeonato europeo como mundial, incluida la victoria en el evento inaugural 2020 Champions of the Future en OK-J, y en la WSK Euro Series y Final Cup al año siguiente - sucediendo a Andrea Kimi Antonelli en el primero.

Fue en 2021 cuando el entonces joven de 14 años tuvo un breve encuentro con Norris, cuando el piloto de McLaren lanzó su propio chasis de karting en la misma pista que Lindblad conducía. "Le dije a mi amigo: 'Creo que voy a subir a Lando'. Y él me dijo: 'Oh no, no tienes agallas'. Realmente no sabía lo que iba a decir, y lo primero que me salió fue: 'Quiero que te acuerdes de mí. Te veré dentro de cinco años'. Me había inspirado un poco en la historia de Lewis Hamilton y RonDennis, diciendo: 'Algún día conduciré uno de tus coches'.

"Creo que se sorprendió un poco y dijo algo así como: 'Oh, es bonito pensarlo'. Estoy seguro de que hay mucha gente que dice ese tipo de cosas, así que no significó nada en ese momento. Pero como he dicho, yo tenía esta creencia de que iba a llegar a la F1. Lo tenía cuando se lo dije a Lando, y tengo el mismo tipo de creencia hoy en día. Es una historia divertida de recordar, porque se hará realidad. Pasarán cinco años".

Lindblad tiene como mentor al campeón de Fórmula E Oliver Rowland. Foto de: Chris Walker

Para entonces, la carrera de Lindblad ya había dado un vuelco después de que su padre, Stefan, recibiera una llamada de un número desconocido cuando los Lindblad estaban de pruebas en Portugal. "Estábamos desayunando en el hotel cuando empezó a sonar el teléfono", cuenta. "No recuerdo el número, pero al final ponía 'Graz, Austria'. A mi padre se le pusieron los pelos de punta y me dijo que Helmut Marko quería vernos. Yo estaba emocionado por conocer al hombre que había puesto en la F1 a campeones del mundo como Sebastian Vettel y Max Verstappen.

"Es curioso porque oigo y leo cosas, pero no es lo que he vivido. Siempre he tenido una muy buena relación con el doctor Marko. Siempre hemos sido muy honestos el uno con el otro. No le gustan las excusas. A mí tampoco me gustan las excusas. Siempre hemos sido muy abiertos, lo que me ha ayudado a desarrollarme. Estoy agradecido por la oportunidad, pero también tengo que dar las gracias a todo el Red Bull Junior Programme. Rocky [Guillaume Roquelin] se ha implicado mucho, y hay todo un equipo detrás".

Al igual que Antonelli, el novato de Mercedes, 12 meses mayor que él, las cosas empezaron a moverse a una velocidad de vértigo cuando Lindblad se pasó a los coches de carreras a finales de 2022. Fue tercero en su primera temporada completa de F4 italiana en 2023 y ganó el prestigioso Gran Premio de Macao, lo que le abrió el camino hacia la F3 y la F2. Pero lo más importante es que también convenció a Marko y a Red Bull de que Lindblad podría ser el siguiente heredero en la línea después de Hadjar, preparándolo para la F1 con pruebas privadas y trabajo de simulador.

¿Cómo se siente Lindblad de preparado para su mayor reto? "Siendo sincero, creo que no estoy preparado al 100%, pero es normal", reconoce. "He ascendido muy deprisa, así que estoy acostumbrado a encontrarme en una situación en la que me meten en lo más hondo y tengo que encontrar la manera de arreglármelas. Tengo plena confianza en que encontraré la manera".

Lindblad debutó en las pruebas de F1 con el AlphaTauri AT04 en Imola. "Siendo sincero, creo que no estoy preparado al 100%, pero es normal".

Las incógnitas que rodean a los enormes cambios reglamentarios de 2026 hacen imposibles las predicciones. Pero Lindblad está dispuesto a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Cuando se le pregunta qué hará que 2026 sea un éxito, responde: Lo que va a hacer que 2026 sea un buen año es que, trabajando duro y aprendiendo mucho, voy a salir mucho mejor piloto de lo que entré".

"Es un borrón y cuenta nueva para todos con los nuevos coches, así que se podría decir que es una ventaja llegar ahora. Pero la moneda tiene dos caras. La F1 será muy diferente a lo que tenemos ahora, así que sigo pensando que los pilotos con experiencia tendrán ventaja. Hay mucho que aprender, y tengo que centrarme en eso y en sacar lo mejor de mí mismo".

En 2026, Lindblad se enfrentará de nuevo a la prueba más dura, y aún tendrá mucho que demostrar. Pero ya se ha demostrado a sí mismo una cosa: ha llegado a la Fórmula 1, tal y como siempre había imaginado.