Arvid Lindblad se abre sobre el "momento especial" en que supo que correría en F1

El novato de Racing Bulls, Arvid Lindblad, habló sobre el "momento especial" en que se enteró de que sería piloto de Fórmula 1.

El joven de 18 años es el único debutante de la temporada 2026 de Fórmula 1 y competirá junto a Liam Lawson en el equipo hermano de Red Bull. Después de que Isack Hadjar reemplazara a Yuki Tsunoda en Red Bull para la próxima temporada, Lindblad aseguró el asiento disponible junto al neozelandés.

"Desde que me convertí en piloto de Fórmula 1… lo mejor fue simplemente convertirme en piloto de Fórmula 1", dijo Lindblad a BBC Sport.

"Esto es algo que he estado haciendo con mi padre. Recibí la noticia en Qatar cuando estaba con él, así que obviamente fue un momento muy especial para compartir juntos".

Luego contó que su pasión por el automovilismo proviene del lado paterno de su familia, explicando que su abuelo y su padre practicaban "un poco de motocross".

"Desafortunadamente, no pudieron hacerlo por mucho tiempo, pero él le transmitió esa pasión a mi padre, quien luego me la pasó a mí", añadió.

"Cuando tenía tres años, mi padre me compró una moto de motocross. Para ser sincero, no duró mucho. Era demasiado para mi madre ver a un niño de tres años en una moto de motocross. Así que eso se terminó bastante rápido.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Pero luego, cuando tenía cinco años, fui a correr en karting por primera vez y me encantó desde el principio.

"Pero diría que un punto de inflexión importante para mí, que recuerdo muy bien, fue cuando tenía unos cuatro años. Mi padre estaba sentado en el sofá viendo la F1 y yo me senté a su lado a mirar la carrera y a preguntarle: '¿Es posible estar ahí? ¿Podría yo? ¿Cómo funciona?'

"Ese fue realmente el momento en que vi los autos y quise estar ahí algún día, y eso impulsó el inicio del camino".

La temporada 2026 de F1 comenzará con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo.