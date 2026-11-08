Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Nueva sanción en el GP de Brasil: Lindblad es castigado y Franco Colapinto escala un puesto
Una modificación en la unidad de potencia el domingo retrasa a Lindblad en la parrilla y avanza a Franco Colapinto.
Luis Ramírez
Editado: 8 nov 2026, 15:39
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Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
El piloto argentino Franco Colapinto ganó una posición para la carrera del domingo del Gran Premio de Brasil, esto luego de una nueva sanción este domingo en la mañana en el Autódromo José Carlos Pace. El británico Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls, recibió una sanción de 10 posiciones en la parrilla de salida luego de que su equipo reemplazara múltiples componentes de la unidad de potencia durante las condiciones de parc fermé.
Lindblad, quien había calificado originalmente en el casillero 12, se desplaza hacia el puesto 19 de la parrilla por delante de Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Pérez quienes tienen más de 60 puestos, en conjunto, de sanciones.
Como consecuencia directa, el argentino Franco Colapinto (Alpine) gana una posición para arrancar en el casillero 14, colocándose justo por delante de su compañero Pierre Gasly (15.°).
Explicación de la FIA y los comisarios sobre la sanción a Lindblad
En el documento oficial de la decisión, los comisarios detallaron las razones técnicas y los elementos que han modificado.
"Se han utilizado los siguientes elementos de la Unidad de Potencia: 7.º Motor de combustión interna (ICE) y 6.º Turbocompresor (TC). Todos los elementos de la unidad de potencia fueron reemplazados con la aprobación del Delegado Técnico de la FIA durante el parc fermé".
"Infracción: Incumplimiento de los Artículos B8.2.2 (en relación con B8.2.3) del Reglamento de F1 de la FIA. Decisión: Retroceso de 10 posiciones en la parrilla para la próxima carrera en la que participe el piloto. La sanción se impone de acuerdo con el Artículo B8.2.8b. El uso de cada elemento adicional en este caso conlleva una penalización de 5 posiciones en la parrilla, por lo que existe una acumulación de 10 lugares".
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