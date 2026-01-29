El Aston Martin 2026 debuta en pista y causa una bandera roja
El AMR26 de Aston salió del garaje a última hora de la tarde del jueves.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Aston Martin finalmente ha salido a la pista en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona, pero ha provocado una bandera roja en menos de una hora.
El equipo con sede en Silverstone se saltó los tres primeros días de pruebas, ya que no pudo presentar a tiempo su nuevo coche, el AMR26.
Más información en breve.
Últimas noticias
