Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

El Aston Martin 2026 debuta en pista y causa una bandera roja

El AMR26 de Aston salió del garaje a última hora de la tarde del jueves.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Aston Martin finalmente ha salido a la pista en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona, pero ha provocado una bandera roja en menos de una hora. 

El equipo con sede en Silverstone se saltó los tres primeros días de pruebas, ya que no pudo presentar a tiempo su nuevo coche, el AMR26.

Más información en breve.

Comentarios destacados

