Aston Martin admite no haber entendido las reglas del tope de gastos

Después de una larga y exhaustiva investigación por parte de la FIA, los rumores sobre dos equipos que supuestamente habían incumplido el límite presupuestario de la Fórmula 1 en 2021 se confirmaron muchos meses después de la conclusión de la campaña.

Uno de ellos, el más grave, fue Red Bull, que excedió el límite de gasto permitido por el reglamento, lo que obviamente desembocó en una negociación entre el equipo austriaco y el órgano rector que acabó con un Acuerdo de Infracción Aceptado (ABA, por sus siglas en inglés de Accepted Breach Agreement) que conllevó una serie de sanciones para los de la bebida energética.

Aston Martin fue el otro equipo que no pasó con éxito las investigaciones de la FIA y fue multado con 450.000 dólares. Los de Silverstone infringieron los procedimientos, pero sus cuentas se mantuvieron dentro de lo acordado, por lo que su sanción fue más leve.

Las violaciones del reglamento financiero de Aston Martin incluyen la incorrecta notificación de los gastos asociados con la construcción de la nueva fábrica de la escudería, su nuevo simulador de Fórmula 1 y también el túnel de viento, una prima de fichaje para un nuevo empleado no identificado y la documentación incorrecta de los costes de algunas piezas y el catering.

Al imponer la sanción, el órgano rector de la máxima categoría citó como atenuante que el equipo se mantuvo por debajo del límite de gastos establecidos por la normativa y también que cooperó en todo momento y de buena fe con la organización a lo largo de toda la investigación.

Además, también explicaron que no existían pruebas claras de que la violación de las reglas hubiese sido intencionada, así como tampoco había evidencias de que hubiesen podido sacar una ventaja deportiva en comparación con sus rivales.

El director de Aston Martin, Mike Krack, explicó que el reglamento financiero de la Fórmula 1 es más complejo de lo que parece y admitió que él mismo había leído el reglamento, pero que no lo había entendido al completo, lo que, en última instancia, es responsabilidad del personal que se dedica a las finanzas.

"No sé si lo has leído, pero es un problema bastante grave que sea tan difícil de entender. Hubo diferentes puntos e interpretaciones entre lo que nosotros vimos y lo que entienden en la FIA".

"Al final, hemos tenido que aceptar que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente en el futuro. Estas son las reglas y debemos cumplirlas".

"He leído las reglas, pero tengo que ser sincero, no lo he entendido por completo. Por supuesto, tenemos nuestros propios expertos en finanzas, pero necesito entender un poco de qué se trata", concluyó Mike Krack, director deportivo de Aston Martin en la F1.