Aston Martin advertido que podría haber "arruinado" su relación con Honda

Aston Martin ha sido advertido de que podría haber "arruinado" su relación con Honda antes del final del primer Gran Premio de 2026.

Se esperaba que la temporada 2026 de Fórmula 1 fuera un punto de inflexión para la escudería de Silverstone. El propietario del equipo, Lawrence Stroll, ha invertido una cantidad ingente de dinero para mejorar las instalaciones y el túnel de viento y para fichar al exdirector técnico de Red Bull, Adrian Newey, entre otros cambios.

La nueva temporada también marcó el inicio de la colaboración exclusiva de Aston Martin con Honda en materia de unidades de potencia. Y aunque las expectativas eran altas para el equipo, el comienzo fue difícil.

Aston Martin llegó al Gran Premio de Australia, que daba inicio a la temporada, tras haber completado muy pocas vueltas en los tests de pretemporada y con la advertencia de que probablemente no terminaría la carrera. Al final, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll se retiraron de la carrera de Melbourne.

"Fue un desastre. Fue un desastre de principio a fin", dijo Will Buxton durante el podcastUp To Speed.

"No intentemos pintar esto como una especie de éxito porque Aston Martin consiguió poner un coche en la parrilla, consiguió adelantar a algunos coches cuando se apagaron las luces y, de alguna manera, completó más vueltas de las que esperábamos, y Fernando Alonso volvió a la carrera, por muchas vueltas que llevara de retraso.

Es un desastre. Este era el año que se suponía que iba a ser el definitivo. El coche de Adrian, el motor Honda, Lawrence Stroll lo apostó todo al cambio de normativa de este año. Este era el año en el que venían a luchar, y no lo están haciendo".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Alastair Staley / LAT Images a través de Getty Images

Buxton señaló las anteriores colaboraciones de Honda con McLaren y Red Bull, y afirmó que Aston Martin podría enfrentarse a dificultades similares a las de la primera.

"Hay dos problemas realmente grandes que tiene Aston Martin en este momento", continuó. "Uno es un motor que se está destrozando. Y la otra cosa que veo ahora mismo es que han empezado su relación con Honda de una manera completamente equivocada, porque han echado a Honda bajo el autobús, con razón o sin ella.

¿Hicieron las comprobaciones necesarias? ¿Sabían que Honda se encontraba en esa situación cuando firmaron el contrato para traer a Honda de vuelta a la F1 y utilizar sus motores? Si no lo sabían, deberían haberlo hecho, porque a nadie le sorprendió que Honda se deshiciera de la mayor parte de su programa o lo perdiera a favor de Red Bull Powertrains o dondequiera que fuera, ¿verdad?

Pero si vas a echar toda la culpa a Honda, eso es exactamente lo que hizo McLaren. Y para cuando Honda se recuperó, cosa que hará, Honda ya estaba harta de McLaren y se había ido a Red Bull. Y Red Bull cosechó los frutos de todo el trabajo que Honda había realizado durante ese tiempo.

"Cuando empiezas tu primer fin de semana echando a Honda bajo el autobús, y en la cultura japonesa, el orgullo y la lealtad son tan, tan importantes. Siento que pueden haber arruinado por completo esa relación antes incluso de que terminara el primer fin de semana. Y eso, más que nada... Es un desastre desde todos los puntos de vista imaginables".