Aston Martin se alista para su debut en los test privados en España este jueves
El equipo de Silverstone llegará a Montmelò a última hora de la tarde de hoy y preparará inmediatamente el box para estar en pista mañana por la mañana. Ahora Aston Martin tendrá que recuperar la diferencia de kilómetros que ha acumulado con respecto a sus rivales.
En la sede de Silverstone se ha completado el primer ejemplar del Aston Martin que participará en la temporada 2026. Una auténtica hazaña para el equipo británico, que ha culminado con la activación de un puente aéreo que debería permitir que el coche llegue al circuito de Cataluña a última hora de la tarde.
Una vez en boxes, comenzarán inmediatamente los trabajos de preparación con el objetivo de llevar el monoplaza a la pista mañana por la mañana, aunque el equipo no ha hecho ningún comunicado oficial al respecto. Los pilotos, que llevan varios días en Barcelona, no han recibido el visto bueno hasta hoy.
El objetivo de Aston Martin es reducir la diferencia de kilómetros con respecto a sus rivales limitándola a un solo día de pruebas: un escenario lejos de ser ideal, pero que supone un alivio después de que se temiera tener que renunciar por completo a la sesión catalana. Si se respeta el programa, el coche británico dará sus primeros pasos en la pista a última hora de la mañana de mañana.
Presentación del motor Honda
Foto de: Honda
Siempre en el eje Inglaterra-España, también sigue siendo alta la atención en torno a Red Bull, que se encuentra inmersa en la reparación del monoplaza dañado ayer por Isack Hadjar al final de la sesión de la tarde. Los daños en el tren trasero han sido importantes y en Milton Keynes se está llevando a cabo una verdadera carrera contra el tiempo para fabricar algunos de los componentes necesarios para la reparación.
El objetivo del equipo es volver a la pista en la última jornada del viernes, pero por el momento su presencia sigue siendo incierta. Max Verstappen, a quien Red Bull ha reservado la última jornada de pruebas, sigue en Barcelona, lo que sugiere un cauto optimismo sobre la posibilidad de completar la reparación a tiempo.
