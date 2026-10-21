Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Aston Martin anuncia una asociación de F1 inédita antes del GP de Estados Unidos

Aston Martin se ha asociado con Padeltek para lanzar una gama de palas de pádel y accesorios con su marca antes del Gran Premio de Estados Unidos

Lydia Mee

Publicado: 21 oct 2026, 11:36

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Aston Martin se ha convertido en el primer equipo de Fórmula 1 en asociarse con una empresa de pádel y pickleball, al unirse con Padeltek para una gama de palas que saldrá a la venta esta semana.

La escudería con sede en Silverstone anunció la nueva colaboración antes del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana en Austin, Texas, donde el equipo y Padeltek organizarán un evento exclusivo para aficionados en una nueva sede de pádel, Padel Society.

La colección Aston Martin Padeltek incluirá tres palas de pádel y tres fundas.

"La Fórmula 1 es una plataforma para la colaboración en espacios más amplios del deporte y el estilo de vida, y seguimos viendo la creciente demanda de los aficionados por unir esos mundos", explicó Matt Chapman, responsable de licencias y merchandising de Aston Martin.

"Como el primer equipo de Fórmula 1 en asociarse formalmente con una empresa de pádel y pickleball, estamos entusiasmados de combinar el ADN de nuestra marca mediante un producto tangible que se siente auténtico y orientado al rendimiento".

Ron Saslow, socio fundador y director de Thirty-5 Capital, agregó: "No hizo falta mucho tiempo para que el pádel y la Fórmula 1 se encontraran. Ambos deportes premian la precisión, la velocidad y el rendimiento, y ambos están atrayendo una base de aficionados cada vez mayor aquí en Estados Unidos.

"Para Padeltek, colaborar con el Aston Martin Aramco Formula 1 Team es una oportunidad para llevar esa energía compartida a la pista, creando equipamiento que les da a los aficionados de las carreras una nueva forma de conectar con su equipo mientras presenta el pádel a más personas".

La asociación seguirá ampliándose en 2027, con palas de pickleball y accesorios previstos para su lanzamiento.

El pádel se ha vuelto cada vez más popular entre los pilotos de F1, y muchos ya lo incorporan a sus rutinas de entrenamiento.

Aston Martin llega al Gran Premio de Estados Unidos, programado del 23 al 25 de octubre, 10.º en el campeonato de constructores con siete puntos. El bicampeón Fernando Alonso ocupa el 17.º lugar en el campeonato de pilotos, tras haber conseguido los siete puntos del equipo, y su compañero Lance Stroll es 21.º sin puntos.

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