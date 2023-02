Aston Martin confirma a Drugovich para Bahréin si Stroll no puede

Cargar reproductor de audio

El equipo afirma que dará al canadiense "todas las oportunidades" para competir en la carrera inaugural de la temporada, lo que sugiere que la decisión podría dejarse para el último momento, y que Stroll podría incluso conducir el coche en la FP1 con la opción de retirarse si no está en condiciones.

Sin embargo, el primer paso será que pruebe el simulador del equipo de Silverstone, lo que dará a ambas partes la oportunidad de evaluar su estado físico.

Aston señaló en un Tweet el domingo: "El equipo seguirá dando a Lance todas las oportunidades para competir, a la espera de que se recupere de su lesión. En caso de que no esté en condiciones de competir, Felipe conducirá el AMR23 junto a Fernando".

El jefe del equipo, Mike Krack, se deshizo en elogios hacia la actuación de Drugovich tras concluir las pruebas de Bahréin el sábado.

"Felipe hizo un trabajo muy bueno", dijo Krack. "No hay que olvidar que todo esto también es nuevo para él. Nunca antes había conducido el coche. Es una persona muy, muy reflexiva y tranquila. Y su enfoque también es así. Así que es muy, muy fácil".

"Siempre me sorprende cómo puede estar tan tranquilo, ¡porque también es brasileño! El primer día se lo tomó con mucha calma e hizo todo lo que le pedimos a la perfección".

"Y hoy (por ayer) también ha estado impecable, creo que si lo han visto no se bloqueado ni una rueda, no se ha saltado ningún vértice o algo parecido. Así que estamos muy contentos con lo que ha hecho".

Felipe Drugovich, Aston Martin F1 Team, habla con los medios de comunicación Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Fernando Alonso también dio un veredicto positivo sobre su posible nuevo compañero de equipo, aunque reconoció que la falta de kilometraje del campeón de F2 será un reto.

"Incluso yo mismo siento que me faltan vueltas y kilómetros", dijo Alonso. "Así que no me puedo imaginar para Felipe, lo difícil y desafiante que es".

"Pero es un piloto con mucho talento. Se ha adaptado muy bien esta semana aquí en Bahréin, hoy hemos visto que enseguida ha cogido el ritmo y ha hecho una buena tanda larga".

"Así que si tiene que correr, creo que lo hará muy bien, porque tiene talento".

El anuncio de Aston sólo se refiere a la carrera inaugural en Bahréin, donde Drugovich siempre fue probablemente la primera opción por delante del otro piloto de reserva del equipo, Stoffel Vandoorne, dada su experiencia en las pruebas de esta semana.

Sin embargo, Krack no descartó por completo el regreso del recientemente retirado Sebastian Vettel en caso de que la ausencia de Stroll se prolongue hasta la segunda prueba en Arabia Saudita.

Ese tiempo extra daría a Vettel una oportunidad adecuada para ponerse al día con su forma física y probar el AMR23 en el simulador.

Aston tendría entonces el golpe de efecto potencial de una alineación estelar de Vettel y Alonso en la carrera de casa de su patrocinador clave, Aramco.

