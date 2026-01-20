Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1

Aston Martin dejará de suministrar los safety cars en 2026

El acuerdo de Aston Martin para suministrar coches de seguridad a las carreras de Fórmula 1 ha expirado.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Safety Car

Mercedes será el único proveedor del coche de seguridad y del coche médico de Fórmula 1 en 2026, ya que Aston Martin ha decidido no renovar su contrato.

Aston Martin y Mercedes habían compartido las tareas de suministro de coches de carrera a la F1 desde 2021, con Mercedes proporcionando un AMG GT Black Series y Aston Martin suministrando el Vantage F1 Edition como coches de seguridad oficiales.

Sin embargo, el contrato de Aston Martin expiró al final de la temporada 2025 y la empresa ha decidido no renovarlo.

El Vantage F1 Edition que Aston Martin había estado suministrando desde 2024 contaba con 656 CV generados por su motor V8 biturbo de 4,0 litros suministrado por AMG, una mejora con respecto al modelo anterior, menos potente, que recibió críticas de los pilotos por su supuesta falta de rendimiento.

Aston también presentó una versión de 697 CV del SUV de lujo DBX707 como coche médico de la F1.

The FIA Safety Car on the field

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images a través de Getty Images

En una declaración compartida con Motorsport.com, el fabricante de automóviles británico confirmó que su acuerdo para proporcionar coches de seguridad de F1 había finalizado. 

«El acuerdo de Aston Martin con la Fórmula 1 para suministrar el coche de seguridad y médico oficial de la FIA concluyó al final de la temporada 2025», afirmó el fabricante de automóviles. «Tras haber amplificado el regreso de la marca a la F1, estamos agradecidos por la asociación y el éxito de haber desempeñado este papel fundamental en la parrilla durante los últimos cinco años». 

Ahora que Aston Martin ya no suministrará ninguno de los dos coches a la Fórmula 1, se entiende que Mercedes aportará su AMG GT Black Series de 730 CV a las 24 rondas de la temporada 2026, así como su coche médico basado en el Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+.

 El ex piloto alemán Bernd Maylander lleva desde el año 2000 ejerciendo como piloto del coche de seguridad de la FIA.

Leer también:



Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Honda presenta su motor para la F1 2026 con Aston Martin
Artículo siguiente Racing Bulls estrena el VCARB03 en pista: Primeras vueltas del motor Red Bull-Ford

Comentarios destacados
Filip Cleeren
Más de
Filip Cleeren
Mercedes confirma la dimisión de su diseñador en jefe de los dominantes F1

Mercedes confirma la dimisión de su diseñador en jefe de los dominantes F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Mercedes confirma la dimisión de su diseñador en jefe de los dominantes F1
Ocon advierte que los pilotos tendrán que olvidar todo lo que saben con los coches 2026

Ocon advierte que los pilotos tendrán que olvidar todo lo que saben con los coches 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Ocon advierte que los pilotos tendrán que olvidar todo lo que saben con los coches 2026
Racing Bulls F1 se mantiene fiel al blanco para la decoración de 2026

Racing Bulls F1 se mantiene fiel al blanco para la decoración de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Racing Bulls F1 se mantiene fiel al blanco para la decoración de 2026
Mercedes
Más de
Mercedes
Audi se une a las demandas para tomar medidas contra los motores Mercedes y Red Bull

Audi se une a las demandas para tomar medidas contra los motores Mercedes y Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Audi se une a las demandas para tomar medidas contra los motores Mercedes y Red Bull
George Russell revela un pedido extravagante pero fallido en su contrato con Mercedes

George Russell revela un pedido extravagante pero fallido en su contrato con Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Racing Bulls para la F1 2026
George Russell revela un pedido extravagante pero fallido en su contrato con Mercedes
Por qué Toto Wolff echa de menos a su archienemigo Christian Horner

Por qué Toto Wolff echa de menos a su archienemigo Christian Horner

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Toto Wolff echa de menos a su archienemigo Christian Horner

Últimas noticias

Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar

Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar
¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?

¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?
Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1

Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1
Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Contáctenos

© 2026 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros