Aston Martin dejará de suministrar los safety cars en 2026

Mercedes será el único proveedor del coche de seguridad y del coche médico de Fórmula 1 en 2026, ya que Aston Martin ha decidido no renovar su contrato.

Aston Martin y Mercedes habían compartido las tareas de suministro de coches de carrera a la F1 desde 2021, con Mercedes proporcionando un AMG GT Black Series y Aston Martin suministrando el Vantage F1 Edition como coches de seguridad oficiales.

Sin embargo, el contrato de Aston Martin expiró al final de la temporada 2025 y la empresa ha decidido no renovarlo.

El Vantage F1 Edition que Aston Martin había estado suministrando desde 2024 contaba con 656 CV generados por su motor V8 biturbo de 4,0 litros suministrado por AMG, una mejora con respecto al modelo anterior, menos potente, que recibió críticas de los pilotos por su supuesta falta de rendimiento.

Aston también presentó una versión de 697 CV del SUV de lujo DBX707 como coche médico de la F1.

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images a través de Getty Images

En una declaración compartida con Motorsport.com, el fabricante de automóviles británico confirmó que su acuerdo para proporcionar coches de seguridad de F1 había finalizado.

«El acuerdo de Aston Martin con la Fórmula 1 para suministrar el coche de seguridad y médico oficial de la FIA concluyó al final de la temporada 2025», afirmó el fabricante de automóviles. «Tras haber amplificado el regreso de la marca a la F1, estamos agradecidos por la asociación y el éxito de haber desempeñado este papel fundamental en la parrilla durante los últimos cinco años».

Ahora que Aston Martin ya no suministrará ninguno de los dos coches a la Fórmula 1, se entiende que Mercedes aportará su AMG GT Black Series de 730 CV a las 24 rondas de la temporada 2026, así como su coche médico basado en el Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+.

El ex piloto alemán Bernd Maylander lleva desde el año 2000 ejerciendo como piloto del coche de seguridad de la FIA.





