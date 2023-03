Aston Martin cumplió su "agresivo" plan de desarrollo en el AMR23

Cargar reproductor de audio

Fallows se unió a Aston Martin en abril de 2022 como parte de la campaña de reclutamiento del propietario Lawrence Stroll, después de haber pasado 16 años como uno de los principales escoltas de Adrian Newey en Red Bull.

El equipo de diseño modificado, que también incluye al ex jefe aerodinámico de Mercedes Eric Blandin, creó un coche que, según Fallows, cuenta con un 95% de piezas nuevas, una cifra que los rivales han reconocido que es alta dado que la falta de cambios en las reglas y el límite de costos normalmente fomentarían un alto grado de reutilización.

Después de mostrar una forma alentadora en las pruebas, Fernando Alonso concretó todo lo bueno que se esperaba del equipo al conseguir el tercer puesto el domingo en la carrera, detrás de los Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez.

"En primer lugar, estamos contentos con el coche", dijo Fallows.

"Hemos dado un gran paso adelante con respecto al coche del año pasado. Así que, en términos de rendimiento, estamos muy contentos de haber dado un paso adelante. Nos fijamos unos objetivos bastante agresivos. Y los alcanzamos en gran medida".

Fallows subrayó que cuando rodó por primera vez, el coche mostró una buena correlación con lo que había predicho el túnel de viento.

"La clave para nosotros era asegurarnos de que el coche en la pista hacía más o menos lo que esperábamos de las cifras del túnel de viento y de nuestras simulaciones", dijo.

"Creo que, como equipo técnico, siempre es gratificante tener un coche en el circuito que es más o menos lo que esperabas".

"Y para nosotros eso es lo que nos han mostrado las pruebas, lo cual es bueno. El coche es relativamente predecible".

"Está haciendo las cosas que queremos que haga, así que eso es muy positivo para nosotros. Creo que en términos de rendimiento relativo, es realmente difícil de decir".

"No creo que estemos necesariamente sorprendidos de haber alcanzado el objetivo. Es sólo que siempre tienes esa especie de duda de que algo no va a funcionar o que tu correlación te decepcionará y el coche que pones en pista no hace las cosas como esperabas".

