Aston Martin desconoce si Vettel podrá correr en Arabia Saudita

Cargar reproductor de audio

Vettel, cuatro veces campeón del mundo de F1, dio positivo por COVID-19 la semana pasada, lo que llevó a Aston Martin a anunciar el jueves que se perdería la carrera de Bahréin y que Nico Hulkenberg lo sustituiría.

Vettel fue el segundo piloto de F1 que dio positivo en un espacio de dos semanas. Daniel Ricciardo, de McLaren, se vio obligado a perderse los test de pretemporada de Bahréin tras contraer COVID-19, pero regresó para el fin de semana de la carrera.

Después de la carrera de Bahréin, el director del equipo Aston Martin, Mike Krack, dijo que aunque Vettel parecía estar mejorando, no estaba claro si volvería a tiempo para el Gran Premio de Arabia Saudita de este fin de semana.

"Estuvo participando en la reunión (posterior a la carrera), sonaba menos duro de lo que sonaba hace un par de días", dijo Krack.

"Pero no lo sabemos. Veremos cómo va en los próximos días. Esperamos que vuelva pronto".

Krack añadió que Vettel debe seguir tanto los protocolos COVID-19 de Arabia Saudita como los internos de Aston Martin antes de poder regresar. "Es un poco de ambos, pero para ser sincero no estoy al 100% al tanto de las regulaciones saudíes", dijo Krack.

"Si tiene un test negativo, será fácil. Mejor tenerlo ahora que dentro de dos semanas".

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El piloto reserva de Aston Martin, Hulkenberg, fue reclutado con poca antelación, volando a Bahréin el jueves antes de conducir el coche por primera vez en los entrenamientos del viernes.

Fue la primera participación de Hulkenberg en la F1 desde el Gran Premio de Eifel en 2020, cuando sustituyó a Lance Stroll después de que el canadiense diera positivo por COVID-19.

Preguntado por Motorsport.com si tenía alguna indicación sobre la carrera en Yeda, Hulkenberg dijo: "No, todavía no. No lo sé".

"De todos modos, voy a ir en espera y como reserva, y supongo que lo sabremos el jueves o el viernes".

Hulkenberg superó a Lance Stroll, piloto titular de Aston Martin, el sábado en la clasificación, pero terminó 17° y último en la carrera.

"Fue difícil, muy difícil, en modo de combate", dijo Hulkenberg. "El principio estuvo bien. Pero sólo estaba aguantando, fue duro para mí".

"Una vez que sales de ese modo de sólo correr con neumáticos nuevos y frescos, las limitaciones se vuelven más, tienes que gestionar y entender el coche mucho más. Así que fue difícil".

"Fue una gran experiencia de aprendizaje hoy. Estuvimos bien, creo que luego traté de adelantar a alguien, y me pasé un poco en la curva 1. Y a partir de ahí, todo fue más fácil. Y a partir de ahí, fue una especie de espiral descendente".

"Me han doblado muy pronto, y cada vez caes más y más atrás. Pero sí, fue lo que fue".