Aston Martin espera usar su contratación de Red Bull cuanto antes

Aston Martin anunció el fichaje del jefe de aerodinámica de Red Bull el pasado junio, pero su actual equipo dejó claro en ese momento que "no se irá hasta la conclusión de su contrato", que no acaba hasta 2023.

Ahí empezaron las negociaciones entre las dos escuderías, y Szafnauer ha indicado ahora que espera que Dan Fallows comience en el equipo de Silverstone a principios del próximo año.

Aston Martin ha señalado a Fallows como una de las claves en su objetivo de convertirse en un aspirante al título.

"Las cosas no se han ralentizado en materia de fichajes", dijo Szafnauer. "Pero a menos que sean un cargo muy alto, no lo hacemos, no anunciamos a todos. Hemos contratado a más de 150 personas este año, y seguiremos haciéndolo".

"Si queremos ganar un mundial en cuatro años, se necesitan los recursos humanos, infraestructuras, fábrica y túnel de viento como los de los mejores equipos, y estamos en ese camino para lograrlo".

"Y sí, en segundo plano, todavía estamos negociando la fecha o la hora de inicio de Dan. Y una vez que se sepa, se lo haremos saber a todo el mundo".

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si Fallows podría estar con ellos para el comienzo de la próxima temporada, explicó: "Nuestro objetivo es que comience lo antes posible y en algún momento del primer trimestre del próximo año".

"Así que si hablamos del comienzo de la próxima temporada, es el primer trimestre del próximo año. Con suerte, en ese período de tiempo, podremos tenerle en el equipo".

Szafnauer confirmó que el nuevo director de ingeniería Luca Furbatto, anteriormente en Alfa Romeo, empezará a trabajar pronto con ellos.

"Luca estará con nosotros en unas semanas. Sí, se anunció. Pero ya sabes, es como todos esos fichajes que aún tienen que pasar ese periodo hasta unirse a otra escudería. Así que en unas semanas, Luca será libre de comenzar con nosotros".

Szafnauer también dio una idea del papel del nuevo CEO del Grupo Aston Martin, Martin Whitmarsh, que pasó el fin de semana del GP de Estados Unidos con ellos.

"Todavía está empezando y aprendiendo quiénes somos". Szafnauer.

"Ahora somos 600. Y pasó mucho tiempo en las últimas semanas conociendo a todos los miembros senior del equipo, teniendo largas reuniones con ellos. Algunas personas coincidieron con su etapa de F1, pero creo que la mayoría de nosotros no ha tenido una relación de trabajo con él, así que está empezando a saber quiénes somos".

"Y está ahí para ayudarnos. Estratégicamente, tenemos mucho por hacer, incluida la construcción de un campus, la contratación de personas, la implementación de procesos de los que dice que tal vez un equipo pequeño no hubiera necesitado, pero sí un equipo grande. Y él viene de un gran equipo".

"Cuando estaba en McLaren era uno de los equipos más grandes, y cuando yo estaba en Honda, era un gran equipo. Pero hay cosas que un pequeño equipo no tiene, y necesitamos poner esas cosas rápidamente en su lugar a medida que crecemos".

"Así que hay mucho que hacer. Cuando llegó a la primera carrera, pasó una noche con nosotros hasta que todos se fueron a casa, hablando con todos los ingenieros y mecánicos, conociéndolos, a los ingenieros de neumáticos, los ingenieros de carrera, los ingenieros de rendimiento, todos los mecánicos, los número 1. Y así es en ese modo de aprendizaje, ya sabes".