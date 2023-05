En el paddock de Mónaco reina el reciente acuerdo entre Honda y Aston Martin Racing, que utilizará el motor japonés a partir de la temporada 2026. El equipo está llamado a dar un salto adelante, un proceso que ya ha comenzado con la búsqueda de personal que se dedicará a la creación del eje trasero, un detalle ahora suministrado por Mercedes junto con la unidad de potencia.

El director del equipo, Mike Krack, no ocultó su satisfacción por un acuerdo que considera proyectará al equipo entre los mejores para luchar por sus objetivos de la victoria y los campeonatos mundiales de pilotos y de constructores.

“Es una gran oportunidad para nosotros", comentó. "Hay un aspecto muy importante que surge al leer el reglamento de las unidades de potencia de 2026, y es la importancia de la integración entre chasis y motor. Si tienes la posibilidad de poder contar con un socio exclusivo, el intercambio de datos es mucho más amplio, puedes tener mucha más información primero respecto a la gestión de la energía, puedes optimizar la configuración aerodinámica, trabajas en dos frentes gracias a un colaboración más amplia".

Eso es lo que le espera al equipo en el futuro, pero sobre todo hay un presente de primerísimo nivel. En Mónaco, Aston Martin tiene importantes objetivos, y Krack no lo oculta.

"¿Victoria? Bueno, eso sería bueno y digamos que sí, tenemos un gran auto y digamos que después de las sesiones del simulador todos estábamos un poco emocionados. Pero no debemos olvidar a nuestros oponentes. Es cierto que no hay tantas rectas aquí, al igual que es cierto que nunca hemos visto a Red Bull, Ferrari y Mercedes en una configuración de alta carga aerodinámica. No creo que sea fácil, pero si siempre estamos al 100% sin cometer errores… quién sabe qué podría pasar”.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Como es tradición, el Gran Premio de Mónaco comienza el sábado en la sesión de clasificación, y Krack advirtió al equipo, especialmente sobre el riesgo de cometer errores.

“Todos sabemos lo importante que es empezar en las primeras posiciones aquí, si no corres en las dos primeras filas se vuelve casi imposible aspirar al éxito. Así que el primer paso es, sin duda, hacer una buena calificación, lo que significa prepararla de la mejor manera posible en los entrenamientos libres”.

“En Miami cometimos algunos errores que tenemos que evitar que se repitan, para eso hay que ser precavidos, pero si mantenemos los pies en la tierra y trabajamos al 100% sin cometer errores, entonces creo que tenemos todo para apuntar a un gran fin de semana Si pienso en hace un año, ni siquiera éramos capaces de imaginar poder aspirar a una victoria en Mónaco, por lo que se ha hecho mucho bien, pero se necesita muy poco tiempo para tirar todo por la borda. ".

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images