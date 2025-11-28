Olvídese del efecto de la doble descalificación de McLaren en Las Vegas sobre la batalla a tres por el campeonato de pilotos. El nombramiento de Adrian Newey como director de equipo de Aston Martin F1 fue el tema candente en el paddock de Losail durante el día de apertura del GP de Qatar.

De hecho, este podría haber sido el punto: los rumores de que Andy Cowell sería apartado de su puesto como CEO y director de equipo venían cobrando fuerza, ya que era sabido que el propietario Lawrence Stroll estaba buscando un cambio y había estado hablando con posibles sustitutos. Pero si la intención de hacer oficial el cambio de circunstancias de Cowell era detener tales intrigas, no ha surtido el efecto deseado.

Ha habido cierta sorpresa: según muchos conocedores, tanto el momento como la naturaleza de la decisión resultaron inesperados. Otros, sin embargo, afirman que Newey ha alimentado durante mucho tiempo el sueño de estar al frente de un equipo de Fórmula 1, ya que supervisar asuntos operativos evitaría repeticiones de casos históricos en los que su despacho creó los mejores coches, solo para que no lograran conquistar los campeonatos de pilotos o constructores, o ambos.

Algunos incluso dicen que Newey aceptó el nuevo cargo únicamente para aumentar su autonomía dentro de su esfera de actividad.

Y persiste la sospecha de que la estructura de liderazgo anunciada esta semana fue dictada en gran medida por el deseo de sofocar los rumores sobre el futuro de Cowell, que surgieron durante el fin de semana de Las Vegas. Ese rumor se hizo oficial junto al nombramiento de Newey, un anuncio calculado para barrer cualquier especulación adicional, empezando por las versiones sensacionalistas que señalaban que el exdirector de Red Bull, Christian Horner, estaba considerado para un puesto.

Se sabe que Horner contactó a la mayoría de los propietarios de equipos de F1, incluido Stroll, durante el verano en relación con puestos dentro de sus organizaciones. En Singapur, Cowell pasó la mayor parte de su conferencia de prensa previa al evento esquivando preguntas sobre la posible llegada de Horner, hasta el punto de que la conferencia tomó un giro casi surrealista.

Lawrence Stroll, propietario del equipo Aston Martin F1 Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Dado el bajo rendimiento del equipo esta temporada con un coche poco competitivo, además de fallos operativos y algunas estrategias de carrera cuestionables, sumado al historial de Newey de ser implacable con el personal que no se ajusta a su intensa búsqueda de la perfección, más cambios eran casi inevitables. Se entiende que uno de los puntos de fricción que surgió entre el socio técnico gestor y el CEO/director de equipo fue la falta de disposición de Cowell para "cortar cabezas" en el departamento técnico al nivel que Newey deseaba.

En este escenario, la persona cuyo tablero de dibujo dio origen a coches que ganaron 12 campeonatos de pilotos y 13 de constructores tenía mayor peso político ante el jefe máximo.

Hay, sin embargo, preguntas importantes sobre la capacidad que Newey necesitará en su nuevo rol. Es difícil creer que pueda garantizar su presencia en más de diez Grandes Premios, una cifra que ya parece elevada según sus patrones recientes.

También cuesta imaginar a Newey plenamente comprometido con estrechar manos con medios y patrocinadores, dos tareas que corresponden al director de equipo. Por poner solo un ejemplo, mientras el paddock aún digería la noticia de Aston Martin el jueves en Qatar, el director de equipo de Williams, James Vowles, estaba organizando un almuerzo distendido para VIPs de un patrocinador del equipo.

De ahí la sospecha de que la última estructura de Aston Martin puede ser temporal, quizá para evaluarse en la práctica mientras se analiza la disponibilidad de figuras de alto perfil en el mercado. Se entiende que al menos uno de los candidatos externos previamente vinculados con el rol de director de equipo sigue en algún tipo de conversaciones con Stroll y Newey.

Este no es Horner, a pesar de los informes que afirmaban que había realizado una visita clandestina a la fábrica de Aston Martin guiado por Newey esta semana. Se entiende que el exjefe de Red Bull espera su momento para el próximo año, cuando es probable que surjan muchas más vacantes a nivel ejecutivo en equipos que fallen de manera evidente en construir coches competitivos para las nuevas regulaciones técnicas.

Mike Krack, director de operaciones en pista de Aston Martin Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

De hecho, Mike Krack dista mucho de estar fuera de escena. Desde principios de año, el ingeniero luxemburgués ha ocupado oficialmente el cargo de director de operaciones en pista, habiendo sido despojado de su rol de director de equipo en una reestructuración orquestada por Cowell.

Krack está presente en todas las carreras y ya se encarga de algunas de las tareas normalmente asignadas a un director de equipo. Es muy probable que en los fines de semana de carrera en los que Newey no esté presente, Krack cumpla con las funciones de director de equipo en pista.

Todo esto, por supuesto, mientras se espera para ver si el marco de liderazgo anunciado ayer por Aston Martin será verdaderamente definitivo, o si hay más sorpresas en camino.