Aston Martin no se centra en McLaren en el final de la F1 en Abu Dhabi

Aston Martin estuvo por delante del equipo de Woking durante la mayor parte de la temporada, hasta que McLaren se colocó cuarto en el campeonato del mundo de constructores tras el GP de Estados Unidos.

Tras el quinto puesto de Lance Stroll y el octavo tras un trompo de Fernando Alonso en la primera vuelta en Las Vegas, Aston ha reducido la distancia a 11 puntos, a falta sólo del final de temporada en Yas Island.

Preguntado sobre si el equipo centrará su estrategia en batir a McLaren, Krack dijo que simplemente tiene que conseguir los mejores resultados que pueda.

"Para mí, no cambia nada, en comparación con hace dos o tres carreras", dijo. "Sólo podemos influir en lo que hacemos nosotros mismos.

"Lo primero es que tenemos que tener un coche rápido en Abu Dhabi, porque estamos detrás. Así que es algo que no estamos a la defensiva, tenemos que ir a tope, y luego ya vemos. Tenemos que hacerlo lo mejor posible, y luego veremos cuál es el resultado".

Krack restó importancia a la sugerencia de que el equipo ha vuelto a encontrar su camino después de haber estado aparentemente perdido cuando estaba experimentando con diferentes paquetes aerodinámicos.



"Antes no estábamos perdidos", dijo. "Sería arrogante decir que lo tenemos todo controlado. Lo he dicho muchas veces, los coches son muy complejos. Creo que todavía nos queda mucho por aprender. Así que no voy a decir que lo dominamos todo. Pero hemos aprendido mucho este año".

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23

El desafío de Aston por el cuarto puesto se ha visto favorecido por la buena forma reciente de Stroll, el canadiense ha conseguido el quinto puesto tanto en Interlagos como en Las Vegas.

En esta última carrera partió desde la 19ª posición de la parrilla, tras evitar el caos de la primera curva y ganar 10 puestos en la primera vuelta.

"Fue una buena carrera, pero también lo fue hace dos semanas [en Brasil]", dijo Krack cuando Motorsport.com le preguntó por la actuación de Stroll en Las Vegas.

"Creo que la clave hoy ha sido entender bien los neumáticos y la estrategia. Siempre fue el plan hacer algo como lo que hicimos allí.

"Hubo un poco de suerte al principio para ganar muchas posiciones. Cuando miras a quién le quedaban los duros y a quién no, con la excepción de Esteban [Ocon], todos los que no tenían dos [juegos] se quedaron fuera de los puntos".

Krack dijo que Stroll está recuperando su confianza después de una reciente racha de frustración que le ha visto obstaculizado por una serie de problemas técnicos e incidentes.



"Lo que pasa es que está empezando a coger confianza, los resultados están llegando, y entonces te vuelves más confiado", dijo Krack. "Ayer se quedó fuera en la Q2, pero no fue un drama, porque va cogiendo confianza. Son cosas que no se pueden medir, la verdad".

"Es bueno ver que hoy ha gestionado muy bien los neumáticos y ha podido adelantar a algunas personas. Así que, creo que, en general, cuando pones todo esto junto, entonces llegan los resultados".

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, hace un trompo y choca con Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, mientras Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, toma una acción evasiva

Respecto al incidente de Alonso en la primera vuelta señaló: "Sólo dijo que le sorprendió el poco agarre, y se dio la vuelta, pero no sé si fue relacionado con el aceite o con el polvo".

"Fue muy, muy complicado. No sé qué pasó después con Lando [Norris], pero a mí también me pareció algo. La presión de los neumáticos seguía siendo baja. Ya las vueltas a la parrilla, para todos los pilotos, creo que fueron muy, muy difíciles".

Krack admitió que Aston había tenido problemas en la calificación, y Alonso sólo pudo ser 10º.

"Creo que la calificación de ayer fue un poco misteriosa para muchos", dijo. "Se trataba de tener los neumáticos en el momento adecuado, porque teníamos la mejora de la pista, las bajas temperaturas y el tráfico que había que gestionar.

"¿Era mejor ir a remolque? ¿Era mejor tener un poco más de espacio y tener toda la carga? ¿Y tener los neumáticos preparados? Así que creo que algunos se vieron atrapados.

"Creo que el McLaren era mucho, mucho más rápido de lo que mostraba la posición de clasificación, así que creo que ayer no fue realmente un reflejo fiel del ritmo de los coches".