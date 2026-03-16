¿Por qué Aston Martin sigue siendo optimista tras un comienzo desastroso en 2026?

El dramático comienzo de Aston Martin Racing en la temporada de Fórmula 1 de 2026 ya ha sido ampliamente documentado. Los problemas comenzaron a principios de 2025, cuando el equipo inició su programa de túnel de viento cuatro meses más tarde de lo previsto. A continuación tuvo lugar la prueba de puesta a punto en Barcelona, donde el equipo no entró en acción hasta el cuarto de los cinco días.

De todos los equipos presentes —Williams se saltó Barcelona—, Aston Martin fue, por tanto, el que menos kilómetros recorrió con diferencia. Esa tendencia continuó durante las pruebas de pretemporada en Baréin. Las perspectivas eran sombrías y el equipo pronto se vio envuelto en una lucha con Cadillac para evitar el último puesto en el campeonato de constructores. Ese no era el comienzo que la escudería de Silverstone esperaba para el nuevo ciclo de normativa.

¿De la cima de Mercedes al fracaso de Honda?

Las expectativas previas eran precisamente positivas. El líder del campeonato, George Russell, llegó incluso a calificar a Aston Martin como un equipo capaz de desafiar al cuarteto de cabeza, sobre todo con la llegada del diseñador estrella Adrian Newey y una nueva colaboración de fábrica con Honda.

Sin embargo, la despedida de los motores Mercedes y el cambio a Honda son, en parte, la causa de los problemas actuales. Las excesivas vibraciones del motor provocaron repetidos problemas con la batería, lo que dejó al equipo sin piezas de repuesto en la primera carrera de la temporada en Melbourne.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Lars Baron / Getty Images

Inicialmente se pensó que, debido a ello, Aston Martin se vería limitado a completar solo 25 vueltas en Albert Park. Al final, el equipo rindió algo mejor de lo esperado: Lance Stroll completó más de la mitad de la carrera antes de tener que abandonar. Quizá fue un pequeño rayo de esperanza, pero sin duda un punto positivo en un fin de semana por lo demás dramático, en el que el equipo solo completó 54 vueltas durante las tres sesiones de entrenamientos libres y Stroll ni siquiera llegó a participar en la clasificación.

Señales positivas

En tales circunstancias, los equipos a menudo deben adoptar una actitud valiente, y eso es precisamente lo que hacen Aston Martin y Honda. Sobre todo porque el equipo salió de la segunda carrera de 2026 en China con algunas señales positivas. Aston Martin completó en la única sesión de entrenamientos libres un número de vueltas similar al de la competencia y también logró completar la carrera sprint, aunque ambos coches acabaron abandonando en el Gran Premio del domingo.

«Por supuesto, no podemos estar satisfechos con un doble abandono en el Gran Premio de China de hoy», afirmó el director general de Honda, Shintaro Orihara. «Pero si nos fijamos en los aspectos positivos, hemos recorrido más kilómetros que en Melbourne y eso es alentador. También hemos mejorado la fiabilidad durante el fin de semana de sprint, aunque eso aún no es suficiente para completar una carrera de distancia completa».

Vibraciones en el coche

"Hemos mejorado en parte las vibraciones del sistema, pero sigue siendo un problema para la comodidad de los pilotos. Ese es un punto importante en el que centrarnos de cara a la próxima carrera en Japón".

Si Aston Martin quiere avanzar, mejorar la sensación de conducción del AMR26 es crucial. Eso quedó claro durante el Gran Premio de China, donde Fernando Alonso decidió abandonar tras 32 vueltas porque, debido a las vibraciones, empezaba a perder "todo el tacto" en las manos y los pies. Sin ese problema, probablemente habría podido seguir pilotando mucho más tiempo.

"Simplemente era demasiado incómodo", dijo Mike Krack, antiguo jefe de equipo y ahora director de pista de Aston Martin. El otro piloto del equipo, Stroll, solo completó diez vueltas en Shanghái antes de que un supuesto problema con la batería le obligara a abandonar.

"Nunca habíamos dado 33 vueltas seguidas —en realidad, 32", dijo Krack. "Así que eso ya es otra nueva lección. Durante el fin de semana dimos diecinueve vueltas en la carrera sprint y, por supuesto, entre medias siempre hay un descanso. Fernando también dijo que, si estás luchando por la victoria, probablemente sigas corriendo. Pero en ese momento no estábamos en una buena posición, así que la decisión de parar fue bastante sencilla".

Aun así, este Aston Martin ofrece, en cualquier caso, algo sobre lo que construir de cara al Gran Premio de Japón dentro de dos semanas. Mientras el equipo pueda seguir acumulando kilómetros, debería ser capaz de identificar nuevas mejoras. "Probablemente se reirán si digo que hemos progresado, porque hoy no parecía un gran avance", añadió Krack. "Pero si miro, por ejemplo, el número de vueltas que hemos dado: eso nunca lo habíamos hecho antes.

Fernando Alonso en acción en Shanghái. Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"En cuanto a la energía, para todos los equipos se descubre cosas nuevas tanto cuando se conduce en solitario como cuando se está en pista con otros. Ayer, por ejemplo, vimos cosas durante el sprint, cuando rodamos varios coches a la vez en una reanudación tras una parada en boxes.

"Se aprende muchísimo. Sinceramente, también se descubren fallos. A veces te encuentras con problemas y piensas: ¿por qué pasa esto ahora? Entonces lo analizas y te das cuenta de que se debe a un ajuste concreto o a un detalle del reglamento. Y así lo sabes para la próxima vez.

"Desde esa perspectiva, es importante correr y adquirir conocimientos. No se trata solo del sistema de energía; también tenemos una nueva generación de neumáticos que se comportan de forma diferente. Si te quedas en el garaje, nunca lo descubrirás".