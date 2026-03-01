El ex presentador de F1 TV, Will Buxton, afirmó que Aston Martin "perdió los tests" después de que la escudería de Silverstone tuviera dificultades en Bahréin.

Aston Martin ya tuvo un inicio de año complicado tras llegar a Bahréin para los tests de pretemporada sin ritmo. Lance Stroll aseguró que el AMR26, que es el primer monoplaza de Aston Martin diseñado bajo el liderazgo de Adrian Newey y con la unidad de potencia de Honda, estaba a cuatro segundos del ritmo.

"¿Quién perdió los tests? Bueno, DC [David Coulthard] lo señaló al comienzo. Aston Martin. Horribles tests de pretemporada", dijo Buxton en el podcast Up To Speed. "Quiero decir, este se suponía que era el auto, ¿verdad? El auto de Adrian Newey. Sin escatimar gastos. Honda volviendo al deporte, más o menos a tiempo completo. Y es el motor Honda el que es el gran problema.

"Y si miramos hacia atrás a la última vez que hubo un gran cambio en las regulaciones de motores, Honda estaba con McLaren. Lo hicieron completamente mal, y parece que están muy… no solo fuera de ritmo, sino con un motor que es poco fiable y que en el último día de tests solo pudo dar seis vueltas".

El copresentador del programa y ex piloto de F1 Coulthard añadió: "Es muy difícil, cuando tienes un motor con poca potencia, saber realmente lo bueno que es el auto. Todos tienen los mismos neumáticos. Así que el mejor auto claramente lleva esos neumáticos a un límite más alto. Hay más energía entrando en esos neumáticos.

"Pero si tienes carga aerodinámica, entonces hay menos deslizamiento y aprovechas el potencial. Así que no hay garantía de que, digamos, Honda solucione el problema así de rápido y de repente tengan la misma potencia. Tal vez eso lleve al auto de Aston Martin a una ventana en la que no funcione. Así que no creo que sea tan simple como decir que Adrian y su equipo han hecho un gran trabajo y que Honda es el problema. Sabes que ambos tienen que trabajar juntos".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Lo que realmente sorprende es que Honda haya vuelto a la Fórmula 1, lo que puede confundir a algunos de nuestros nuevos oyentes porque Honda todavía suministraba motores a Red Bull el año pasado, pero la cuestión es que decidieron retirarse de la Fórmula 1, y estaba previsto que su último año fuera el año pasado.

"Y seis meses después, presumiblemente Lawrence Stroll logró convencerlos de rediseñar un nuevo motor para las nuevas regulaciones, pero habían apagado el programa y luego tuvieron que ponerlo en marcha de nuevo.

"Mientras tanto, han perdido ingenieros y diseñadores que se fueron a otros fabricantes. Y está claro que el talento no es algo que simplemente se pueda compensar aumentando el número de personas. Necesitas gente con experiencia."