Aston Martin pide que se revise la penalización de Alonso en China

Alonso había sido sancionado con 10 segundos de penalización en la carrera sprint y tres puntos de penalización en su licencia tras un contacto con Carlos Sainz.

Los españoles luchaban por la tercera posición cuando tuvieron un incidente en la curva 9, lo que provocó un pinchazo al bicampeón del mundo y su abandono de la carrera. Sergio Pérez aprovechó lo ocurrido para terminar entre los tres primeros.

Los comisarios decidieron tomar medidas contra Alonso "de acuerdo con las directrices sobre normas de conducción", pero el piloto de Aston Martin no estaba convencido de que fuera culpable.

"En la curva 7 estábamos igualados, luego en la curva 8 intenté ir por el exterior", dijo tras el sprint. "Pero él (Sainz) abrió la trazada para no dejarme espacio, así que en la curva 9 hice lo mismo que él en la 8".

"Intenté ir por el interior para no dejarle espacio en la trazada, pero en la curva 8 me abrí para no tocarnos, y en la curva 9 él no se abrió. Así que nos hemos tocado".

El equipo tendrá que aportar nuevas pruebas a los comisarios para que consideren modificar su decisión. El 3 de mayo se celebrará una primera audiencia con los jefes de equipo de Aston Martin y Ferrari para determinar si las pruebas presentadas por la escudería británica merecen la consideración de los comisarios.

"Hay que señalar que esta audiencia se celebrará en dos partes", escribieron los comisarios en su comunicado. La primera parte consistirá en escuchar las pruebas sobre si existe un "nuevo elemento significativo y relevante que no estaba disponible para la parte que solicita la revisión en el momento de la decisión en cuestión".

"Si los comisarios determinan, de conformidad con el artículo 14.3 del Código Deportivo Internacional de la FIA, que existe tal elemento, se convocará una segunda parte de la audiencia en el momento que se indique. Cualquier otra "parte afectada" podrá solicitar el permiso de los comisarios para estar presente en la segunda parte de la audiencia, en caso de que se convoque una.