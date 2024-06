Las características que frenan el coche de Aston Martin en la F1 2024

Aston Martin ha sido sincero al afirmar que las mejoras introducidas este año en su monoplaza de Fórmula 1 lo han hecho más "difícil" de pilotar.

Fernando Alonso y Lance Stroll han descubierto que el AMR24 es una bestia más problemática a la hora de extraer velocidad al límite.

Y, en un momento en el que la F1 se está apretando en términos competitivos, cualquier elemento que deje a los pilotos en una posición en la que luchen al límite no es algo bueno.

Hasta ahora, el equipo no ha ofrecido muchos detalles sobre los puntos débiles específicos a los que se ha enfrentado, y Alonso, en particular, cerró las preguntas antes del Gran Premio de España cuando se le pidió que explicara lo que faltaba.

Preguntado por los medios de comunicación locales si podía explicar algunos de los detalles, Alonso dijo: "No, por supuesto que no. Si no, daré toda la información a todo el mundo. Así que nos la guardamos para nosotros".

"Estos coches, cuando pones más y más carga aerodinámica, se vuelven un poco más críticos en algunas situaciones".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Pero mientras Alonso se mostró reacio a desvelar nada, su compañero de equipo, Lance Stroll, profundizó un poco más en la dinámica en juego y ha señalado los problemas de equilibrio que han hecho que el coche de Aston Martin sea un poco más difícil de manejar.

En lugar de que los problemas de la escudería sean similares a los de Mercedes, que ha luchado por equilibrar el rendimiento a través de una gama de diferentes velocidades en las curvas, los problemas de Aston Martin están relacionados con la forma en que el coche hace la transición a través de las curvas.

En concreto, la mayor debilidad del AMR24 es su subviraje a mitad de curva, una característica que quedará muy expuesta en las largas curvas de Barcelona.

"Es una cuestión de equilibrio, pero no de confianza", explicó Stroll. "Es sólo que el coche es limitante en términos de equilibrio".

"No es un coche difícil de pilotar en el sentido de dar vueltas. Es sólo que tenemos limitaciones, con la entrada y la estabilidad, un montón de subviraje a mitad de curva y cosas por el estilo, que no podemos evitar".

"Y si estás sentado en una curva de radio muy largo, y estás viviendo con un montón de subviraje en medio de la curva, estás limitado por eso".

"Así que no es difícil de conseguir alrededor de la curva. Es sólo una limitación de equilibrio para ir más rápido. Así que vemos que ese tipo de se expone, junto con la carga aerodinámica en general ".

El director de rendimiento de Aston Martin, Tom McCullough, explicó recientemente que poner a punto los coches para circuitos con curvas más largas no era un paseo por el parque.

"Una curva corta es más fácil de preparar, una curva larga es más difícil", dijo. "Conseguir el equilibrio en una curva larga siempre es más difícil, y es algo en lo que todo el mundo está trabajando. Hemos estado trabajando en ello desde Bahréin".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Y añadió: "Siempre hay características de equilibrio que quieres mejorar, y nos hemos estado centrando en eso y trayendo piezas todo el tiempo para ayudar a eso. Así que poco a poco vamos avanzando".

"Al mismo tiempo, intentamos añadir prestaciones al coche, tanto aerodinámicas como mecánicas. Se trata simplemente de conseguir un coche en el que los pilotos puedan confiar y con el que puedan ser constantes de un circuito a otro. Eso es lo que todo el mundo está haciendo, pero ese ha sido nuestro gran objetivo".

Aunque Aston Martin es consciente de lo que tiene que hacer, no se hace ilusiones de que haya una solución rápida, ya que las actualizaciones destinadas a mejorar su situación todavía están a unas cuantas carreras de distancia.

Como dijo Stroll: "Creo que hemos recopilado mucha información en las últimas carreras y ahora se trata de atacar el problema".

"No esta semana, ni la próxima, sino en los próximos fines de semana, lo más rápido posible. Así que se trata más de atacar el problema que de entenderlo".