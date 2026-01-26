¿Aston Martin se pierde la mayor parte del test de Barcelona?

En las escuderías se libró una auténtica carrera contra el reloj para estar listas para salir a pista en los ensayos de pretemporada que comenzaron este lunes en el circuito de Barcelona. Williams anunció oficialmente que no participará en los tests españoles y, en las últimas horas, también han circulado rumores sobre una situación muy delicada en Aston Martin.

Ahora es seguro que el equipo no estará en pista durante las dos primeras jornadas, e incluso su presencia el miércoles sigue siendo incierta. Si todo transcurre según lo previsto, Fernando Alonso y Lance Stroll podrían completar sus primeras vueltas con el nuevo monoplaza este jueves, limitando así los daños en términos de trabajo perdido.

El hospitality y las estructuras de apoyo del equipo están bien presentes en el paddock de Montmelò, pero por el momento no puede descartarse ningún escenario.

La información sobre el retraso acumulado por Aston Martin en su programa no resulta realmente una sorpresa. Ya desde los primeros días de enero circulaban rumores sobre ciertas dudas relacionadas con el proyecto nacido bajo la dirección de Adrian Newey. De ahí la decisión de introducir algunas modificaciones que habrían tenido un impacto directo en el cronograma inicial del equipo.

Del lado de Honda también, según la información que ha trascendido, los plazos para cumplir con el programa serían extremadamente ajustados, con complicaciones logísticas adicionales en comparación con sus rivales directos.

No obstante, no puede descartarse que se trate simplemente de problemas menores surgidos en el momento en que el monoplaza tomó forma durante el ensamblaje final. Con plazos ya muy apretados, cualquier imprevisto puede tener repercusiones importantes. En cambio, no se ha señalado ningún problema durante los crash-tests, que se realizaron con éxito hace tiempo y sin ningún incidente.