Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Noticias
Fórmula 1

¿Aston Martin se pierde la mayor parte del test de Barcelona?

Tras la ausencia anunciada de Williams, también aparecen dificultades para Aston Martin. Fernando Alonso y Lance Stroll podrían salir a pista recién durante la tercera jornada de los ensayos de Barcelona en el mejor de los casos, pero existe un riesgo real de que tengan que esperar hasta la penúltima.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Stoffel Vandoorne, Aston Martin F1 Team

Stoffel Vandoorne, Aston Martin F1 Team Reserve Driver

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

En las escuderías se libró una auténtica carrera contra el reloj para estar listas para salir a pista en los ensayos de pretemporada que comenzaron este lunes en el circuito de Barcelona. Williams anunció oficialmente que no participará en los tests españoles y, en las últimas horas, también han circulado rumores sobre una situación muy delicada en Aston Martin.

Ahora es seguro que el equipo no estará en pista durante las dos primeras jornadas, e incluso su presencia el miércoles sigue siendo incierta. Si todo transcurre según lo previsto, Fernando Alonso y Lance Stroll podrían completar sus primeras vueltas con el nuevo monoplaza este jueves, limitando así los daños en términos de trabajo perdido.

El hospitality y las estructuras de apoyo del equipo están bien presentes en el paddock de Montmelò, pero por el momento no puede descartarse ningún escenario.

La información sobre el retraso acumulado por Aston Martin en su programa no resulta realmente una sorpresa. Ya desde los primeros días de enero circulaban rumores sobre ciertas dudas relacionadas con el proyecto nacido bajo la dirección de Adrian Newey. De ahí la decisión de introducir algunas modificaciones que habrían tenido un impacto directo en el cronograma inicial del equipo.

Del lado de Honda también, según la información que ha trascendido, los plazos para cumplir con el programa serían extremadamente ajustados, con complicaciones logísticas adicionales en comparación con sus rivales directos.

No obstante, no puede descartarse que se trate simplemente de problemas menores surgidos en el momento en que el monoplaza tomó forma durante el ensamblaje final. Con plazos ya muy apretados, cualquier imprevisto puede tener repercusiones importantes. En cambio, no se ha señalado ningún problema durante los crash-tests, que se realizaron con éxito hace tiempo y sin ningún incidente.

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Hadjar lidera la primera mañana de la F1 2026 en Barcelona y Colapinto es tercero
Artículo siguiente Charles Leclerc da su primer veredicto sobre el Ferrari SF-26 para la F1 2026

Comentarios destacados

Más de
Roberto Chinchero

Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar

La familia Rosin deja Prema después de más de 40 años

FIA F2
FIA F2
La familia Rosin deja Prema después de más de 40 años

La F1 aceleró en el 2025 logrando público más joven, auge social y equipos millonarios

Fórmula 1
Fórmula 1
La F1 aceleró en el 2025 logrando público más joven, auge social y equipos millonarios
Más de
Fernando Alonso

Repaso de la F1 2025: Fernando Alonso sabe esperar, pero ¿le dará Aston ese auto ganador?

Fórmula 1
Fórmula 1
Repaso de la F1 2025: Fernando Alonso sabe esperar, pero ¿le dará Aston ese auto ganador?

Los 21 momentos clave de la historia de Renault en su adiós de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Los 21 momentos clave de la historia de Renault en su adiós de la F1

Alonso niega que el avance de Newey a jefe de Aston Martin fuera por los malos resultados

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Alonso niega que el avance de Newey a jefe de Aston Martin fuera por los malos resultados
Más de
Aston Martin Racing

Honda recurre a la FIA por la controversia sobre la relación de compresión

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación del motor Honda de Aston Martin
Honda recurre a la FIA por la controversia sobre la relación de compresión

Aston Martin dejará de suministrar los safety cars en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Aston Martin dejará de suministrar los safety cars en 2026

Tsunoda aún no ha firmado contrato con Honda a la espera de su papel en Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Tsunoda aún no ha firmado contrato con Honda a la espera de su papel en Red Bull

Últimas noticias

Cadillac y Mercedes recurren a una técnica artesanal para la aerodánica: hilos de lana

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Cadillac y Mercedes recurren a una técnica artesanal para la aerodánica: hilos de lana

Los (grandes) esfuerzos de la F1 para mantener en secreto el test de Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Los (grandes) esfuerzos de la F1 para mantener en secreto el test de Barcelona

Valentino Rossi rodará con los pilotos de la VR46 Riders Academy en Indonesia

MotoGP
MGP MotoGP
Valentino Rossi rodará con los pilotos de la VR46 Riders Academy en Indonesia

Racing Bulls sorprende con dos flaps en el morro en el test de la F1 en Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Racing Bulls sorprende con dos flaps en el morro en el test de la F1 en Barcelona