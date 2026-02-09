Ir al contenido principal

Aston Martin revela la decoración del AMR26 diseñado por Newey para la F1 2026

El equipo británico presentó su proyecto ecológico para 2026 en un coche de exhibición en Arabia Saudí, antes de las pruebas de F1 en Baréin.

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Editado:
Aston Martin AMR26

Autosport

Contenido desde Autosport

Aston Martin ha revelado la decoración oficial de su monoplaza AMR26 de Fórmula 1 para 2026, el primer diseño del equipo dirigido por Adrian Newey.

La escudería de Silverstone ha mantenido su combinación de colores British Racing Green presentando la imagen en un evento celebrado en el centro cultural Ithra de Dhahran, cerca de Dammam.

En deferencia a su nuevo socio de motorización, el coche lleva el nuevo logotipo de Honda. El patrocinador principal, Aramco, que ha desarrollado los combustibles del equipo para la nueva temporada, ocupa la mayor parte del espacio publicitario.

Bajo la égida de Newey, que ha asumido el papel de director del equipo en Aston Martin, el coche corrió por primera vez durante los dos últimos días de la prueba de Barcelona.

Solo completó cinco vueltas en la sesión del jueves antes de detenerse con Lance Stroll al volante, pero Fernando Alonso logró una carrera más completa con 61 vueltas en la última jornada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, tras resolver los problemas durante la noche.

La presentación del AMR26, cuando salió del garaje por primera vez en la prueba, llamó la atención, especialmente por muchas de sus soluciones aerodinámicas y la ubicación de los elementos de la suspensión.

También utiliza aletas adicionales alrededor del halo y la toma de aire central, además de entradas empotradas en los pontones laterales, lo que dio mucho que hablar cuando se vio el coche por primera vez.

Aunque el diseño dirigido por Newey ha resultado intrigante, la suerte del equipo también dependerá del tren motriz de Honda, ya que la marca japonesa regresa por completo, tras haber abandonado oficialmente la F1 después de la temporada 2021, pero permaneciendo en su lugar para desarrollar y mantener las unidades de potencia de los dos equipos propiedad de Red Bull a través de su filial HRC.

Aunque el director del proyecto de Honda en la F1, Tetsushi Kakuda, había declarado anteriormente que «la electrificación avanza según lo previsto», añadió que «no es necesariamente el caso del motor de combustión interna».

Leer también:

El AMR26 se presentará en público por primera vez en las pruebas de Baréin de esta semana, preludio de la apertura de la temporada 2026 en Melbourne.

Comentarios destacados

