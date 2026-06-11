Aston Martin revela una razón técnica por el choque de Lance Stroll en Mónaco

Lance Stroll causó cierta sorpresa en el paddock de Formula 1 cuando insistió en que problemas de frenado y de manejabilidad fueron los culpables de su accidente en el Gran Premio de Mónaco, y no el deteriorado asfalto en la curva donde se salió.

Stroll marchaba 16º cuando se fue recto contra la barrera exterior en la última curva, Anthony Noghes, en la vuelta 57. Eso lo eliminó de la carrera y provocó un periodo de coche de seguridad, al final del cual Charles Leclerc estrelló su Ferrari en el mismo lugar, lo que finalmente hizo que la carrera se detuviera con bandera roja.

La superficie de la pista se había deteriorado y había empezado a romperse en un punto donde ya había sido parcheada tras el Gran Premio Histórico del mes pasado. Pero la carrera se reanudó después de que las zonas fueran barridas y limpiadas, lo que dejó cierta ambigüedad sobre la causa del accidente.

Ahora Aston Martin y su socio de motores Honda han confirmado que se trató de un problema técnico, e hicieron una referencia indirecta a diferencias de opinión con los pilotos sobre la mejor manera de gestionarlo.

En ese momento, Stroll informó por radio: "Era como si el acelerador se hubiera quedado completamente atascado."

"Sí, lo vemos [en los datos], Lance", respondió el ingeniero de carrera Gary Gannon.

"Toda la temporada hemos estado teniendo problemas de freno motor, en algunas curvas empuja, en otras tira, y está haciendo cosas diferentes todo el tiempo", dijo Stroll más tarde a los medios.

"Así que en esa curva y vuelta en particular simplemente me empujó contra el muro, como si el pedal del acelerador estuviera al 50% abierto."

Comparación que muestra a Stroll utilizando la primera marcha en el momento del accidente, en comparación con las vueltas anteriores. Photo by: Motorsport.com

La manejabilidad ha estado entre las principales quejas de Stroll y su compañero de equipo Fernando Alonso durante toda la temporada. Las fluctuaciones en la entrega de par a bajas revoluciones y la falta de sincronización de la caja de cambios se combinan para hacer del frenado en curvas lentas una lotería, ya que los pilotos sienten que el motor sigue empujando incluso cuando se supone que debería estar contribuyendo al esfuerzo de frenado.

"Monaco no es el lugar para tener una reducción aleatoria, un bloqueo trasero o un empuje o algo así, porque entonces te estrellarás contra el muro, y el piloto parecerá estúpido", dijo Alonso antes de la carrera del fin de semana pasado.

"Hemos visto cierta mejora en la manejabilidad", dijo el ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, antes del Gran Premio de Barcelona de este fin de semana.

"Pero también, digamos, Lance se quejó de una especie de sensación de patada. Así que mejoramos la estabilidad de la combustión del motor, pero también encontramos otro punto complicado en Mónaco para mejorar. Así que, de nuevo, en el lado de la manejabilidad, también paso a paso. Mejoramos en combustión, pero encontramos algo que necesitamos mejorar.

"Es decir, digamos, la entrega de par es una combinación entre el par del MGU-K y la entrega de par del motor. Si perdemos la armonía entre el reparto de par entre el MGU-K y el motor, tenemos algún problema de entrega de par. Así que encontramos algo que podemos mejorar en esa área."

El director de operaciones en pista de Aston Martin, Mike Krack, confirmó la versión de Stroll de los hechos y reveló que el equipo había intentado gestionar el problema mediante cambios de reglajes y pidiendo a los pilotos que seleccionaran marchas más cortas en ciertas curvas. Pero los pilotos se opusieron a ello alegando que empeoraba la manejabilidad.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Cuando Stroll intentó usar la primera marcha en Antony Noghes, el consiguiente empujón de par lo sacó ligeramente de la trazada y lo llevó a las piedras sueltas alrededor del asfalto deteriorado.

"Pedimos a los pilotos que fueran con las marchas más cortas posibles en la pista, obviamente por impulso, por regeneración, simplemente para tener el motor en una mejor zona y la energía también", dijo Krack.

"Seguíamos diciéndoselo a los pilotos, y ellos nos seguían diciendo que no podían, porque la manejabilidad no era lo bastante buena. Así que tuvimos una situación en la que éramos bastante estables, y luego Lance intentó también meter primera [marcha] para ver qué obteníamos.

"Y tuvo otra de esas, lo que él describe como una sensación de patada, como una sensación de empuje, que lo sacó de la trazada. Pero en ese punto, y aquí hablamos de centímetros, cuando miras la cámara onboard, puedes ver que había piedras en los neumáticos, y entonces no había adónde ir, como con Charles.

"Así que creo que, considerando la sensación que tuvo al principio de la carrera, creo que por eso concluyó que estaba relacionado con la unidad de potencia o con el motor. Creemos que tenemos mucho trabajo por hacer en la caja de cambios de cara al futuro, y creemos que este podría ser el origen del problema."