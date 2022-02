Aston Martin revela su coche real para 2022 y lo estrenará el viernes

El AMR22 será el primer monoplaza construido bajo las restricciones de las nuevas reglas en salir a la pista este viernes 11 de febrero en el circuito de Silverstone con Sebastian Vettel y Lance Stroll al volante, los dos pilotos titulares del equipo.

Tanto los aficionados como los equipos rivales han estado esperando durante todas estas semanas la que será la primera aparición de la nueva generación de coches sobre el asfalto, dados los enormes cambios técnicas a los que se han sometido

Haas mostró algunos renders de su coche para 2022 la semana pasada, mientras que el miércoles Red Bull realizó una presentación física con la presencia de Christian Horner, Max Verstappen y Sergio Pérez junto a lo que supuestamente era el nuevo RB18, aunque realmente ya habían advertido de que ese coche era solo una maqueta y no el real.

El enorme esfuerzo que ha hecho Aston Martin para poner su coche sobre la pista tan temprano, significa que el equipo tendrá 12 días extra para analizar los datos que recojan durante el día de rodaje antes de que comience la primera prueba oficial en Barcelona el 23 de febrero.

La prueba también será útil para Mercedes, ya que será la primera que la unidad de potencia 2022 salga a pista, un motor que se ha adaptado tanto para el cambio del combustible E5 al E10 como para las diferentes características de entrega de potencia requeridas por los nuevos monoplazas.

Lance Stroll, Aston Martin, and Sebastian Vettel, Aston Martin, unveil the Aston Martin AMR21 last year

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images