Aston Martin trabaja "a fondo" en las actualizaciones para Hungría, con escasez de repuestos

El paquete de mejoras de Formula 1 planeado por Aston Martin para Hungría ha sido una "gran tarea" para el equipo, según el director de operaciones en pista Mike Krack, quien espera tener ambos coches listos a tiempo con las nuevas piezas.

El equipo de Silverstone ha soportado un comienzo pésimo de 2026, con el único momento destacado siendo el punto de Fernando Alonso en Mónaco, donde Nico Hulkenberg y Sergio Pérez recibieron penalizaciones de tiempo que les costaron terminar entre los 10 primeros.

Principalmente, la interfaz entre el motor Honda y el chasis ha sido un inconveniente importante. Los problemas de vibración y los fallos de batería llevaron al equipo a dedicar sus recursos a solucionar los problemas a medida que surgían, y por tanto optó por no buscar ninguna mejora de rendimiento hasta que se resolvieran los problemas clave de fiabilidad.

En cambio, el equipo eligió retrasar cualquier modificación aerodinámica hasta la última carrera antes del verano, lo que finalmente ha llevado a que quede alrededor de un segundo por vuelta por detrás de Cadillac en la clasificación.

Preguntado si Aston Martin tenía suficientes piezas para equipar ambos coches para Hungría, Krack respondió que esta era la "pregunta del millón de dólares", pero se mostró confiado en que el personal de producción del equipo podría entregar lo necesario, aunque estaba menos seguro de tener suficientes repuestos.

"Todos trabajan a fondo para conseguir las piezas, para tener los coches listos. Es una gran tarea si decides hacerlo así", dijo Krack.

"Siempre intentas llevar los plazos lo más lejos que puedes. Así que hay un gran esfuerzo en marcha en AMRTC en este momento. Y soy una persona de pensamiento positivo.

"Así que creo que tendremos dos coches listos para salir. No creo que tengamos cinco repuestos de cada pieza, para ser sincero."

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Aunque algunas piezas no estuvieran listas a tiempo, Krack dijo que las mejoras no serían "dependientes de una sola pieza" y que había planes en marcha para seguir adelante de todos modos.

Añadió que el equipo estaba sobre todo deseando poder volver a competir contra los demás equipos, después de haber pasado efectivamente la temporada en solitario en la parte trasera de la parrilla, pero quería gestionar las expectativas sobre la ganancia de rendimiento de las nuevas piezas aerodinámicas.

"Siempre tienes que establecer escenarios. Si tienes esto y no esto. Porque no puedes hacerte dependiente de que falte una pieza y entonces no poder hacerlo", añadió el luxemburgués.

"Así que hay planes en marcha. ¿Qué pasa si no tenemos eso? ¿Podemos correr con esto? De nuevo, no tendrás el respaldo completo para todo.

"Pero creo que todos han hecho un buen trabajo intentando establecer mitigaciones. Pero también tener planes en marcha si uno o dos componentes no llegan.

"Creo que debemos ser cuidadosos con las expectativas. Estamos bastante lejos de la cabeza, pero también de la zona media. Así que creo que tenemos que poner el coche en pista en Hungría.

"Primero, tenemos que ver que lo tenemos todo. Porque los calendarios son apretados, no debemos olvidarlo. Y luego veremos dónde estamos.

"Lo más importante para todos nosotros es que volvamos a competir. Eso es realmente importante para nosotros como equipo. Y eso es a lo que aspiramos. Y luego veremos dónde acabamos. Será difícil hacer predicciones. Porque, como saben, cada circuito es diferente.

"A veces tienes algunas debilidades expuestas. A veces tienes más fortalezas expuestas. Así que variará a lo largo de la temporada. Pero estamos deseando mejorar el coche y ver hasta dónde llegamos."