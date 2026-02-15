Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Aston Martin ve "potencial", pero admite: "tenemos mucho trabajo por hacer"

El responsable en pista de Aston Martin, Mike Krack, concluyó que el coche "tiene potencial" tras su primera semana de pruebas en Bahréin, pero que queda mucho trabajo por delante, ya que el equipo ya está retrasado respecto al cronograma.

Alex Harrington Ronald Vording
Publicado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

La temporada 2026 de Fórmula 1 trae un cambio reglamentario sustancial, pero la escudería de Silverstone ve aún más cambios que algunos rivales de la parrilla, ya que recibió a Honda como proveedor de motores oficial y a Adrian Newey en el rol de jefe de equipo. Desafortunadamente, aunque las expectativas eran altas, la navegación no ha sido tranquila para el equipo, que ha tenido que luchar contra numerosos problemas.

De hecho, el piloto Lance Stroll cree que el auto podría estar "cuatro segundos por detrás del equipo puntero". El canadiense terminó el tercer día de pruebas en Bahréin en el 16º puesto de una tabla de tiempos con 17 autos, siendo más rápido solo que el Cadillac de Valtteri Bottas.

"Creo que lo principal que aprendimos esta semana es que tenemos mucho trabajo por hacer", admitió Krack. "Tenemos un coche nuevo, un paquete nuevo, un socio nuevo o socios nuevos y necesitamos integrar todo. Así que hay mucho trabajo por delante y esta semana tuvimos que aprender que quizá no estamos al nivel en el que están otros".

Sin embargo, hay un aspecto positivo en su semana: "Pero creo que el paquete tiene potencial y necesitamos trabajar duro para desbloquearlo".

Con Newey luchando por un paquete de unidad de potencia muy compacto, el equipo comenzó su temporada con desventaja, al no tener siquiera tiempo para pintar su monoplaza.

"Lo más importante es primero ponerse en marcha", continuó Krack. "Antes de desarrollar completamente el coche, era importante salir a pista en Barcelona. Aunque fue un poco pronto, tuvimos muchos pequeños problemas que hay que depurar y eso lleva tiempo.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Así que creo que, una vez que tengamos eso, una vez que arranquemos correctamente, podremos analizar el coche, analizar las debilidades, analizar el potencial de mejora y entonces estoy bastante seguro de que podremos dar grandes pasos hacia adelante".

¿Está Aston Martin al nivel de rendimiento en el que querría estar a estas alturas?

"Siempre es difícil decirlo. La esperanza es algo en lo que en Fórmula 1 no puedes basarte realmente. Tienes que quedarte con los hechos. Vinimos aquí y tuvimos una primera toma de contacto y necesitamos darnos cuenta de que tenemos más trabajo por hacer".

Continuó: "Barcelona fue realmente un shakedown y nos dimos cuenta, como dije, de que necesitamos hacer más trabajo y ahora hay que priorizar y decir cuáles son las cosas que tenemos que hacer primero. Resolver primero para la próxima semana.

"No hay mucho tiempo", advirtió. "Tenemos que reconocerlo. Pero luego, sí, creo que estableceremos la lista de prioridades correcta y empezaremos a trabajar en ellas y estaremos en una mejor posición la próxima semana".

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Max Verstappen aún duda de correr las 24 Horas de Nürburgring pese al cambio de fecha

Comentarios destacados

Más de
Alex Harrington

"La F1 está en un punto intermedio que no complace a nadie", dice Dan Ticktum

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
"La F1 está en un punto intermedio que no complace a nadie", dice Dan Ticktum

Valtteri Bottas recuerda el inicio emotivo de Cadillac: "Había gente llorando"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de McLaren para la F1 2026
Valtteri Bottas recuerda el inicio emotivo de Cadillac: "Había gente llorando"

Cadillac revela cómo hizo su video para el Super Bowl que costó 20 millones de dólares

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Cadillac revela cómo hizo su video para el Super Bowl que costó 20 millones de dólares
Más de
Aston Martin Racing

Stroll confiesa que Aston Martin está "a cuatro segundos" de los líderes en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Stroll confiesa que Aston Martin está "a cuatro segundos" de los líderes en la F1 2026

El diseño extremo de Aston Martin lleva a aumentar la refrigeración para el motor Honda

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
El diseño extremo de Aston Martin lleva a aumentar la refrigeración para el motor Honda

Cómo las expectativas de Aston Martin y Honda se relaciona con el diseño de Newey

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Cómo las expectativas de Aston Martin y Honda se relaciona con el diseño de Newey

Últimas noticias

WRC Suecia: Elfyn Evans arrasa hacia la victoria mientras Toyota logra el 1-2-3-4

WRC
WRC WRC
Rally de Suecia
WRC Suecia: Elfyn Evans arrasa hacia la victoria mientras Toyota logra el 1-2-3-4

"La F1 está en un punto intermedio que no complace a nadie", dice Dan Ticktum

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
"La F1 está en un punto intermedio que no complace a nadie", dice Dan Ticktum

Aston Martin ve "potencial", pero admite: "tenemos mucho trabajo por hacer"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Aston Martin ve "potencial", pero admite: "tenemos mucho trabajo por hacer"

Max Verstappen aún duda de correr las 24 Horas de Nürburgring pese al cambio de fecha

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Max Verstappen aún duda de correr las 24 Horas de Nürburgring pese al cambio de fecha