Aston Martin F1 vende una parte con una valuación de más de mil millones

Aunque no se han revelado las cifras exactas, Aston Martin Racing ha informado en la previa del Gran Premio inaugural de Las Vegas que Arctos Partners ha adquirido una "participación minoritaria en AMR Holdings GP Limited, la sociedad de cartera del equipo". Se espera que la operación se cierre a finales de 2023.

Según el diario Financial Times, esta inversión valora al equipo de F1 en un total de 1.000 millones de libras (unos 1.200 millones de dólares). Previamente este año, Alpine vendió una participación del 24% en su equipo de F1 a un consorcio -que incluyó a los actores y propietarios del Wrexham AFC Ryan Reynolds y Rob McElhenney-, lo que equivalió a que la escudería de Enstone tuviera un valor de 725 millones de libras.

Arctos Partners aportará a Aston Martin "un profundo conocimiento de la industria del deporte y una sólida red de relaciones influyentes para apoyar su continuo crecimiento". En agosto, se informó de que la empresa de capital riesgo también estaba trabajando para hacerse con una participación minoritaria en el club de fútbol francés de primera división Paris Saint-Germain.

El propietario del equipo, Lawrence Stroll, ha declarado: "Estoy encantado de dar la bienvenida a Arctos Partners como nuevo socio y accionista minoritario del equipo Aston Martin de Fórmula 1".

"Como inversores en varias franquicias deportivas líderes, Arctos aporta un profundo conocimiento de la industria, y estoy encantado de que Aston Martin se una a una cartera tan prestigiosa".

"El equipo ha disfrutado de un tremendo éxito esta temporada con ocho podios y nuestra mayor cosecha de puntos como equipo, pero nuestra ambición colectiva es mayor".

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Logo on the nose of the Aston Martin celebrating 110 years of the marque