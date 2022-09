Aston Martin: Vettel intenta ayudar con el coche de la F1 2023

Cargar reproductor de audio

Vettel anunció en la previa del GP de Hungría que dejará la F1 al final de la temporada 2022, y el equipo se movió rápidamente para sustituirlo por Fernando Alonso.

Aunque no obtendrá ningún beneficio a nivel personal, Vettel sigue queriendo ayudar al equipo a progresar después de una temporada difícil con el AMR22.

Preguntado tras el GP de Bélgica si Vettel seguía pensando en futuras mejoras, Krack dijo: "Sí, sí. Y ahí es donde se ve también lo profesional que es y lo comprometido que sigue estando. De hecho, en la reunión ha dicho algo hoy: 'Para el coche del año que viene, por favor, piensen en eso'. Así que está plenamente en ello".

Krack dice que no hay señales de que Vettel vaya a relajarse dentro o fuera de la pista, y cita como ejemplo su aguerrida conducción para terminar en el octavo puesto en Spa.

"Ah no, ese no es su carácter. Es un profesional. Y lo dará todo hasta el último momento. También lo primero que dijo cuando nos informó que se retiraba fue que lo daría todo hasta el final. Y lo hemos visto hoy (por el domingo)".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Al anunciar su retiro, Vettel admitió que había estado distraído pensando en su futuro, pero Krack restó importancia a cualquier sugerencia de que el alemán tenga ahora un enfoque más relajado.

"No, en absoluto. Eso es lo interesante. También tuve una larga conversación con él el jueves, para hablar un poco de cómo se siente al respecto y todo eso. Y lo cierto es que no quiere oír la palabra 'adiós'".

"Vi una bandera con 'Gracias, Sebastian', y me preguntaron si esta era la gira de despedida. Y no lo es en absoluto. No lo vemos como una despedida. Haremos una pequeña despedida al final de la temporada, pero hasta entonces lo daremos todo, porque todavía tenemos un poco de distancia que cerrar con algunos constructores que están por delante. Y realmente no podemos terminar en la posición en la que estamos ahora".

"Creo que es más al ir al aeropuerto, al sentarse en los aviones, donde quizás piensa más en la familia y cosas así. Pero creo que cuando está en el coche está totalmente concentrado".

Krack dijo que no había habido ninguna discusión con Vettel sobre la posibilidad de que asumiera un futuro papel de embajador en Aston Martin.

"No hemos hablado de ello, para ser sinceros. Además, porque el anuncio llegó justo antes del receso de verano. Y creo que también hay que dejarle tiempo para que lo piense".

"Tiene que hacer planes. Y creo que, probablemente, antes de hacer algo más, querrá tener un poco de tiempo libre también. Así que no hemos hablado de ello".

