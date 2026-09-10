Audi seguirá adelante con el recurso contra el resultado de Tsunoda tras la carrera de Italia

Según ha podido saber Motorsport.com, el equipo de Fórmula 1 de Audi seguirá adelante con su intención de recurrir la decisión de que no se impusiera ninguna sanción a Yuki Tsunoda por provocar una vuelta de formación adicional en el Gran Premio de Italia.

Tsunoda provocó una vuelta de formación adicional al inicio de la carrera de Monza, ya que al director de carrera, Rui Marques, no le convenció la forma en que el piloto japonés se colocó en su cajón de la parrilla, en ángulo hacia el muro de boxes.

Los comisarios de carrera de la FIA revisaron el incidente tras la carrera, pero decidieron no imponer a Tsunoda la habitual sanción de "stop-and-go", que se habría convertido en una penalización de 30 segundos.

Según el artículo B5.9.4 del reglamento deportivo de la F1 de 2026, "cualquier piloto que provoque una vuelta de formación adicional y que, a continuación, pueda tomar la salida en dicha vuelta o en cualquier vuelta de formación adicional posterior, deberá entrar en el pit lane al final de la vuelta y tomar la salida... desde el final del pit lane".

Sin embargo, el equipo RB de Tsunoda argumentó que su piloto no se había salido de su posición en la parrilla y que no había afectado a sus competidores. El director de carrera, -Marques, también explicó que actuó con extrema precaución. Como consecuencia, el equipo no había sido informado por la dirección de carrera de que Tsunoda fuera el causante de la vuelta de formación adicional, por lo que no tenía motivos para indicar a su piloto que tomara la salida desde la salida del pit lane.

Gabriel Bortoleto sale beneficiado, ya que terminó undécimo Foto: Alessio Morgese

Los comisarios estuvieron de acuerdo con esa interpretación del reglamento, pero Audi no tardó en presentar su intención de recurrir. La ausencia de sanción afectó al equipo alemán, ya que Gabriel Bortoleto terminó una posición por detrás de Tsunoda, en undécimo lugar, y ascendería a una posición puntuable si se revocara la decisión sobre Tsunoda.

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Al notificar a la FIA su intención de recurrir, Audi se concedió un plazo de 96 horas para estudiar más a fondo el reglamento, preparar el caso y decidir si seguir adelante con el recurso o no. Ese plazo vence el jueves por la noche y fuentes han confirmado ahora a Motorsport.com que Audi seguirá adelante con el procedimiento de recurso.

Se entiende que Audi considera que el reglamento es muy claro en cuanto a la penalización de los pilotos por provocar una vuelta de formación adicional. Se argumenta que, dado que el director de carrera consideró que la posición de salida de Tsunoda era motivo suficiente para anular la salida, Tsunoda debería haber salido desde el pit lane en cualquier caso.

Independientemente de si la apelación es suficiente para revocar la decisión sobre Tsunoda, el equipo está interesado en obtener una aclaración de los comisarios de carrera para futuras ocasiones. La FIA aún no ha fijado una fecha para la vista de la apelación.