Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Análisis
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Audi y su alerón trasero móvil que se colapsa cuando está abierto, ¿cómo funciona?

Las nuevas normas de 2026 empujan a los equipos a maximizar la eficiencia aerodinámica, favoreciendo alerones activos más libres y con soluciones innovadoras. Audi ha trabajado y ha cambiado su filosofía: al desplazar el enganche del mando, ahora los alerones móviles se pliegan de forma similar a lo que ocurre en el Alpine.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Ala posterior de Audi R26

Dadas las limitaciones impuestas por las nuevas unidades de potencia en la gestión de la energía a lo largo de la vuelta, las normas de 2026 sitúan la eficiencia aerodinámica en el centro del desarrollo. Por ello, la Federación no solo ha liberalizado el uso del alerón activo prácticamente en todas las rectas, sino que también ha concedido a los diseñadores una mayor libertad en las decisiones aerodinámicas.

Una decisión necesaria para ayudar a los equipos a reducir aún más la resistencia aerodinámica en las rectas y, en consecuencia, contener el consumo de energía, que representa uno de los puntos más críticos de estas nuevas normas. Esto se refleja en las múltiples configuraciones de apertura del alerón trasero observadas durante las pruebas de pretemporada, precisamente porque ya no existen las estrictas restricciones del pasado.

La solución adoptada por Ferrari con su alerón «giratorio» es el ejemplo más destacado, ya que se trata de un concepto totalmente nuevo que va mucho más allá en cuanto a imaginación. La de la Scuderia es la interpretación más extrema, pero durante las pruebas también se han visto otras soluciones muy interesantes, como la de Alpine, con el alerón girando en el borde de entrada, y la de Audi, que inicialmente se abría en diagonal.

Ala posteriore Audi R26

Alerón trasero del Audi R26

Foto de: Audi

La del equipo francés ha sorprendido sin duda: ha sido la primera en emprender un camino conceptual totalmente nuevo con respecto al pasado, hasta el punto de empujar a otros equipos a evaluar cuidadosamente sus posibles beneficios y limitaciones.

Una solución que también Audi decidió adoptar en esta segunda prueba de Sakhir, interviniendo en el actuador que controla el alerón móvil. En el concepto original, el sistema levantaba el primer elemento, mientras que el segundo permanecía pasivo y seguía el movimiento del flap principal. Ahora, en cambio, la apertura se produce en sentido contrario: el actuador actúa sobre el segundo elemento empujándolo hacia abajo, mientras que el primero permanece pasivo.

Esta posibilidad se deriva del hecho de que, ya en el concepto inicial, el pivote de rotación del alerón estaba situado en el primer flap y no en el segundo. Una elección que permite, dependiendo del punto en el que se conecte el actuador, modificar la forma en que se abre el alerón. En la configuración actual, el segundo flap es empujado hacia abajo y se colapsa, en una dinámica muy similar a la vista en el Alpine.

Confronto ala posteriore Audi R26: ora il comando si collega al secondo elemento spingendolo verso il baso quando l'ala attiva viene aperta

Comparación del alerón trasero del Audi R26: ahora el mando se conecta al segundo elemento empujándolo hacia abajo cuando se abre el alerón activo.

Foto de: Audi

Una solución que, en cierto modo, también ofrece ventajas aerodinámicas, entre ellas en la fase de transición, garantizando una mayor estabilidad en los primeros instantes de la frenada. Al mismo tiempo, sin embargo, introduce retos nada desdeñables que los equipos deben saber gestionar con cuidado.

Mientras que el «DRS tradicional», en el momento en que se cierra, aprovecha la presión del aire que facilita su retorno a la posición, y se abre a velocidades relativamente bajas, por lo que tiene que contrarrestar una carga menor, el alerón al estilo Alpine/Audi vive la situación opuesta. Cuando se levanta al final de la recta, las velocidades son extremadamente altas, sobre todo en la clasificación, y el actuador debe realizar un esfuerzo mucho mayor para vencer la resistencia aerodinámica y levantar el elemento móvil.

De hecho, la solución de Alpine es bastante compleja, con varios puntos de fijación, mientras que la de Audi parece mucho más sencilla, basada en una única conexión al alerón superior. Una elección interesante, que confirma una vez más cómo estas nuevas normas están estimulando la adaptabilidad y la imaginación de los ingenieros.

Lea también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Hamilton transmite un contundente mensaje: "Por un momento, olvidé quién era"

Comentarios destacados

Más de
Gianluca D'Alessandro

Ferrari copia un concepto de Mercedes de 2011 en el alerón trasero para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Ferrari copia un concepto de Mercedes de 2011 en el alerón trasero para 2026

El elemento que prohibirá la F1 en las arrancadas 2026 para reducir los riesgos

Fórmula 1
Fórmula 1
El elemento que prohibirá la F1 en las arrancadas 2026 para reducir los riesgos

VIDEO: Ferrari F1 vuelve a sorprender con un alerón trasero móvil totalmente inédito

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
VIDEO: Ferrari F1 vuelve a sorprender con un alerón trasero móvil totalmente inédito
Más de
Audi

"Avances significativos": Audi obtiene resultados positivos en las pruebas

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
"Avances significativos": Audi obtiene resultados positivos en las pruebas

Equipo por equipo: Cómo les fue en las dos semanas de test en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Equipo por equipo: Cómo les fue en las dos semanas de test en Bahréin

Nico Hülkenberg habla de la situación real de Audi antes del inicio de temporada

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Nico Hülkenberg habla de la situación real de Audi antes del inicio de temporada

Últimas noticias

Ferrari copia un concepto de Mercedes de 2011 en el alerón trasero para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Ferrari copia un concepto de Mercedes de 2011 en el alerón trasero para 2026

Audi y su alerón trasero móvil que se colapsa cuando está abierto, ¿cómo funciona?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Audi y su alerón trasero móvil que se colapsa cuando está abierto, ¿cómo funciona?

Hamilton transmite un contundente mensaje: "Por un momento, olvidé quién era"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Hamilton transmite un contundente mensaje: "Por un momento, olvidé quién era"

Análisis: ¿Qué tan lenta es realmente la "nueva" Fórmula 1?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Análisis: ¿Qué tan lenta es realmente la "nueva" Fórmula 1?