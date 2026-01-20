Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Audi se convirtió en el primer equipo de Fórmula 1 en probar su coche para 2026 en pista y, en el proceso, compartió un primer adelanto del ruido que acompañará a los Grandes Premios de esta temporada. Ahora, el jefe del equipo, Jonathan Wheatley, ha elogiado el nuevo sonido del motor de los coches calificándolo de "realmente bueno".

Para 2026, la F1 lanzará nuevas unidades de potencia que utilizan una distribución casi al 50 % entre la potencia desarrollada por el motor de combustión interna y los componentes eléctricos. Esto supone un aumento de la dependencia de la energía eléctrica con respecto a la última generación de coches híbridos, que fueron criticados por los pilotos y los aficionados por el ruido que hacían durante las carreras.

Los miembros del equipo Audi se han pronunciado sobre la mejora en el ruido del motor que los aficionados pueden esperar en 2026 durante un evento de presentación de su primer coche de F1, el R26.

"Una cosa que diría que quedó clara en nuestra prueba, y quizá sea algo puntual, es que el motor suena realmente bien", declaró Wheatley a los periodistas en el evento de presentación de la temporada 2026 de Audi.

"Ya saben, esta generación de motores, y he visto algunas cosas en Instagram de otros equipos, no sé si lo han notado, pero el motor suena más agresivo".

Un aspecto que podría influir en el ruido que hacen los motores en la F1 2026 es la eliminación del MGU-H, que generaba energía eléctrica a partir del calor de los gases de escape al salir de la unidad de potencia. Dado que los sistemas de escape tienen un gran impacto en el sonido de un coche, esto podría explicar el cambio, ya que la F1 seguirá utilizando motores de combustión interna V6.

Sea cual sea la causa del cambio de tono, el piloto de Audi Gabriel Bortoleto también es fan del nuevo ruido que sale de la parte trasera de su coche.

"Sin duda, es más agradable que el año pasado", afirmó el piloto brasileño en la presentación de Audi en Berlín. "Cuando conduces, te concentras en la conducción, pero cuando encendí el coche y salí del garaje, sentí una gran emoción. Pensé: "Oh, es un momento increíble, esto va a pasar a la historia"".

Su compañero de equipo, Nico Hulkenberg, coincidió en que las nuevas unidades de potencia sonaban "un poco diferentes", pero se abstuvo de compartir su opinión completa sobre los motores hasta haber recorrido algunos kilómetros más.

Audi será uno de los cinco fabricantes de unidades de potencia en la parrilla en 2026, junto con Mercedes, Ferrari, Honda y la recién lanzada empresa conjunta Red Bull-Ford.

Ferrari, Honda y Mercedes compartieron avances del sonido de sus nuevos motores cuando se pusieron en marcha en la fábrica, mientras que la reciente prueba de Cadillac en Silverstone permitió echar un vistazo al motor Ferrari en pista.