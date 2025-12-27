Audi: la experiencia en Le Mans, Fórmula E y el Dakar nos ayudará en la F1

Los responsables de Fórmula 1 de Audi aseguran que la experiencia de la marca en distintas categorías los ayudará a dominar las nuevas unidades de potencia de la F1 a partir de 2026.

Audi está tomando el control del equipo Sauber, con sede en Suiza, justo cuando la F1 entra en una nueva era en 2026, donde las unidades de potencia con especificación contarán con 350 kW (469 hp) de potencia eléctrica, frente a los 120 kW actuales, para un reparto cercano al 50:50 con el motor de combustión interna. Los coches también recuperarán el doble de energía durante la frenada.

Lea también: Fórmula 1 Lo que aprendimos de la gran presentación de Audi para la F1 2026

Audi tiene experiencia en la Fórmula E, donde el fabricante desarrolló sus propios sistemas de propulsión entre 2015 y 2021, aunque se retiró del campeonato antes de que se pasara del auto Gen2 de 250 kW (335 hp). El actual Gen3 Evo alcanza hasta 400 kW y el próximo Gen4 llegará a 600 kW (805 hp).

Aun así, la gestión de la energía fue clave en la Fórmula E, y se espera que esta experiencia resulte útil para Audi, aunque no necesariamente tanto como su conocimiento en otras disciplinas.

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 Photo by: Andreas Beil

"Tal vez Le Mans, incluso más que la Fórmula E, porque la gestión entre el motor de combustión y el sistema eléctrico es más comparable con la nueva reglamentación", dijo Gernot Doellner, presidente de los directorios de Audi y Sauber Motorsport.

"Pero cuando se trata de componentes, también la Fórmula E, diría yo, es un muy buen campo de aprendizaje. Tuvimos que ver cómo mejorar las eficiencias allí y cómo gestionar la energía".

Audi compitió en el Campeonato Mundial de Resistencia hasta 2016, ganando las 24 Horas de Le Mans de manera consecutiva entre 2012 y 2014 con su Audi R18 e-tron quattro impulsado por un sistema híbrido. El coche contaba con hasta 200 kW de potencia eléctrica (268 hp).

#2 Audi Sport Team Joest Audi R18 E-Tron Quattro: Marcel Fässler, Andre Lotterer, Benoit Tréluyer Photo by: Eric Gilbert

Más recientemente, Audi ganó el Rally Dakar 2024 con su RS Q e-tron, cuya energía era mayormente eléctrica, con 286 kW (384 hp).

"Si hay algo que me ha impresionado positivamente al incorporarme a Audi, es sin duda la experiencia y las habilidades, la competencia en el ámbito híbrido, porque se ha desarrollado a través del Dakar y la Fórmula E", dijo Mattia Binotto, quien dirige el proyecto de F1 de Audi desde agosto de 2024.

"Es sin duda una gran capacidad, que resulta útil para nuestro proyecto de Fórmula 1, y no hay duda de que eso aportará, con suerte, una ventaja".