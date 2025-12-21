Audi: los momentos críticos en el camino a ser parte de la parrilla de F1

Audi entrará en la Fórmula 1 con su propio equipo oficial en 2026. Pero el camino hasta la parrilla de salida ha sido largo y no siempre sencillo. Nuestro resumen traza este camino: Desde el anuncio de Audi, pasando por la adquisición de Sauber, hasta el anuncio de los pilotos y socios: ¡así se ha desarrollado el proyecto de Audi para la Fórmula 1 a lo largo de los años!

26 de agosto de 2022: Al margen del Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, Audi anuncia su participación en la Fórmula 1 para la temporada 2026, como fabricante de trenes motrices.

22 de octubre de 2022: Audi anuncia su asociación con el equipo Sauber de Fórmula 1, y que Audi no sólo competirá como proveedor de motores, sino también con un equipo oficial. Audi tiene la intención de adquirir una participación en la escudería suiza.

22 de junio de 2023: Se confirma el primer piloto de Audi: Neel Jani se une al equipo como piloto de simulador y preparará virtualmente la entrada en la Fórmula 1.

8 de marzo de 2024: El Consejo de Supervisión de Audi decide la adquisición total del Grupo Sauber. Oliver Hoffmann recibe la responsabilidad general del proyecto de Fórmula 1. El antiguo director del equipo McLaren, Andreas Seidl, se convierte en Director General del nuevo equipo Audi.

25 de abril de 2024: Nico Hülkenberg firma un contrato multianual con Sauber a partir de 2025 y se confirma así antes de tiempo como el primer piloto titular de Audi en la Fórmula 1.

15 de julio de 2024: Audi hace oficial su asociación con el fabricante de combustibles y lubricantes bp. Entre bastidores, las dos partes han estado trabajando juntas desde finales de 2022 para desarrollar el tren motriz de la Fórmula 1 y los fluidos asociados.

23 de julio de 2024: Audi reordena el proyecto de Fórmula 1: Hoffmann y Seidl tienen que marcharse. El antiguo jefe de equipo de Ferrari, Mattia Binotto, se incorpora como Director Técnico y director general del Grupo Sauber.

29 de julio de 2024: Carlos Sainz, piloto de Ferrari, es considerado durante mucho tiempo el favorito para el segundo puesto de Audi, pero sorprendentemente se decide en contra de Audi y en su lugar opta por cambiar a Williams.

1 de agosto de 2024: Audi anuncia el nombramiento del ex director deportivo de Red Bull, Jonathan Wheatley, como director del equipo. Wheatley y Binotto liderarán el proyecto de Fórmula 1 como un equipo de liderazgo dual en el futuro.

6 de noviembre de2024: Con el campeón de Fórmula 2 Gabriel Bortoleto, Audi incorpora a un joven al equipo como segundo piloto, también a largo plazo y ya para 2025. Se confirma así la pareja de pilotos para la entrada de Audi en la Fórmula 1 en la temporada 2026.

29 de noviembre de 2024: El fondo soberano qatarí adquiere "una participación minoritaria significativa" en Sauber Holding AG y se une así al proyecto de Audi en la Fórmula 1. Audi habla de una "inversión estratégica centrada en el potencial de crecimiento a largo plazo".

1 de julio de 2025: Sauber abre una tercera sede para el proyecto de Fórmula 1 en Inglaterra, junto a Hinwil en Suiza (chasis) y Neuburg an der Donau en Alemania (tren motriz). La nueva sucursal tiene como principal objetivo atraer a trabajadores cualificados del "Motorsport Valley", donde tienen su sede otros equipos de Fórmula 1.

30 de julio de 2025: Audi confirma a la empresa británica de tecnología financiera Revolut como socio titular de su entrada en la Fórmula 1 en 2026, aunque el fabricante no da más detalles sobre el nombre oficial del equipo.

10 de septiembre de 2025 : Adidas se une al equipo de Fórmula 1 Audi como proveedor oficial. La marca también apoya a Mercedes y, por tanto, a ambos equipos alemanes a partir de 2026.

12 de noviembre de 2025: En una presentación en el aeropuerto de Múnich, Audi desvela los primeros detalles de su equipo de Fórmula 1 y presenta el "R26 Concept", un estudio de diseño para 2026 con un diseño provisional predominantemente gris plateado. Gernot Döllner, CEO de Audi, confirma los objetivos de su marca: Audi quiere competir por el título de campeón del mundo de Fórmula 1 para 2030.

29 de noviembre de 2025: Audi anuncia Visit Qatar como socio principal de su equipo de Fórmula 1. El objetivo de la colaboración es "llevar Qatar al mundo y al corazón de la comunidad global de la Fórmula 1".

8 de diciembre de 2025 : Paulaner se convierte en el "proveedor oficial" del nuevo equipo de trabajo de Audi y promociona su cerveza de trigo sin alcohol con el proyecto de Fórmula 1. "La asociación hace honor a un verdadero clásico de culto alemán", reza el comunicado de prensa.

15 de diciembre de 2025: Audi presenta el nombre y el logotipo de su escudería. La escudería competirá en la temporada 2026 de Fórmula 1 bajo el nombre "Audi Revolut F1 Team". El logotipo incluye los cuatro anillos distintivos del fabricante alemán y las letras Revolut.

8 de marzo de 2026: Audi debuta en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia de 2026 en Melbourne. El CEO Gernot Döllner no estará allí: su agenda no le permite viajar al otro lado del mundo.