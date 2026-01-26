Audi firma al campeón de Fórmula Regional como primer piloto de su academia

Audi ha firmado al vigente campeón de la Fórmula Regional Europea, Freddie Slater, como el primer integrante de su Programa de Desarrollo de Pilotos.

Audi acaba de hacerse con el equipo Sauber de F1 tras completar su adquisición en 2024 y anunció el viernes el lanzamiento de su propia academia, gestionada por el ex piloto de F1 y triple ganador de las 24 Horas de Le Mans Allan McNish, quien triunfó con Audi en dos ocasiones.

Con solo 17 años, Slater ya suma tres títulos en su trayectoria en monoplazas, tras haber ganado los campeonatos de Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos y de Italia en 2024, y posteriormente el Campeonato Europeo de Fórmula Regional el año pasado, siempre con el equipo Prema. Anteriormente también fue campeón europeo y mundial de karting.

El ascenso del británico en las fórmulas formativas le valió encendidos elogios por parte del saliente director del equipo Prema, Rene Rosin, quien declaró a Autosport: "Su actitud de trabajo, su dedicación, está realmente metido en todos los detalles y trata de llevar todo al límite para hacer las cosas de la manera más perfecta posible.

"Empuja al equipo hacia adelante; es simplemente un gran trabajador. Tiene velocidad pura, talento innato, pero por otro lado está su determinación: sabe lo que quiere. Esos son los aspectos clave en él".

Slater ahora da el salto a la Fórmula 3 con Trident, equipo que ha alineado a los tres campeones más recientes de la categoría: Gabriel Bortoleto, Leonardo Fornaroli y Leonardo Fornaroli.

"Es un honor increíble ser el primer piloto seleccionado para el Programa de Desarrollo de Pilotos de Audi", dijo Slater. "Audi es una marca con una historia legendaria en el automovilismo, y contar con su confianza y apoyo en esta etapa crucial de mi carrera es un sueño hecho realidad.

Freddie Slater Photo by: AG Photo - Daniele Paglino

"Unir fuerzas con un equipo respetado como Trident Motorsport en la Fórmula 3 y contar con el respaldo del equipo Audi F1 es una oportunidad enorme. Estoy completamente enfocado en trabajar duro y aprovechar al máximo este paso clave hacia mi objetivo de llegar a la Fórmula 1".

McNish añadió: "En Freddie vemos el enorme potencial de una futura estrella. Su historial es notable, pero más importante aún, posee la concentración, la determinación y la voluntad de aprender que son esenciales para llegar a la cima de nuestro deporte.

"Es el candidato ideal para ser el primer fichaje del Programa de Desarrollo de Pilotos de Audi, y estamos comprometidos a proporcionarle las herramientas, la mentoría y el apoyo que necesita para tener éxito en su ascenso a la Fórmula 3 con Trident Motorsport. Este es el primer paso para construir nuestro futuro dentro y fuera de la pista".

Antes de su debut en la F3, Slater está participando actualmente en el Trofeo de Fórmula Regional de Oceanía (anteriormente conocido como Toyota Racing Series) en Nueva Zelanda, donde ocupa el segundo puesto del campeonato, por detrás del más experimentado Ugo Ugochukwu, que compitió en F3 el año pasado.

También lee: Fórmula 1 Audi F1 lanza un programa de desarrollo de jóvenes pilotos