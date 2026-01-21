Audi necesita ampliar Hinwil para instalar su nuevo simulador de F1

Mientras Audi se prepara para su primera temporada como fabricante en la Fórmula 1, ha tenido que pasar del estatus de Sauber como equipo cliente de Ferrari durante muchos años a convertirse en una estructura oficial de fábrica.

Parte de esa transición ha implicado la unión de las instalaciones de Sauber Engineering en Hinwil con las instalaciones de unidades de potencia de Audi en Neuburg. En la antesala de 2026, el director de operaciones y director técnico, Mattia Binotto, habló de la necesidad de instalar sistemas permanentes de videoconferencia en ambas fábricas para garantizar una comunicación fluida entre las sedes suiza y alemana.

Binotto, que en Ferrari tuvo bajo su responsabilidad tanto los proyectos de chasis como de unidades de potencia, considera que las instalaciones de Audi en Neuburg están plenamente a la altura de las exigencias de la F1 moderna. Por el contrario, el italiano cree que la infraestructura actual de Hinwil necesita una actualización y carece de espacio para cubrir todo lo que Audi requiere de la fábrica.

En el pasado, Hinwil era considerada una de las instalaciones tecnológicamente más avanzadas de la parrilla de la F1; se dice que el pase de Kimi Raikkonen a McLaren para la temporada 2002 financió al menos en parte el entonces vanguardista túnel de viento y el superordenador del equipo, lo que finalmente llevó a BMW a adquirir una participación mayoritaria entre 2006 y 2009.

Sin embargo, a medida que los equipos han crecido en tamaño durante las últimas dos décadas, y en paralelo al proceso de contratación de Audi de cara a su debut en la F1, Hinwil necesita ampliarse. Binotto afirma que intentar encajar el nuevo simulador que llegará al equipo dentro de las instalaciones actuales no es una opción razonable.

"Creo que en Neuburg la infraestructura es todo lo que necesitamos. Estamos al nivel adecuado. Es una infraestructura excelente. Tenemos todos los bancos de pruebas y el espacio requerido", explicó Binotto.

"En Hinwil, por el contrario, creo que todavía nos falta espacio para lo que necesitamos. Hemos encargado un simulador completamente nuevo, pero necesitamos un edificio para alojarlo porque el simulador es grande. Así que tenemos que construirlo.

La decoración del R26 de Audi para la F1 2026. Photo by: Christopher Otto

"Necesitamos ampliar nuestra capacidad de fabricación porque en la F1 es fundamental producir internamente los componentes de material compuesto por razones de rapidez, calidad y control de costos dentro del límite presupuestario. Así que debemos ampliar la fabricación.

"Necesitamos más puestos de trabajo para ingeniería. En general, necesitamos más espacio. Y junto con Audi, como dije antes, totalmente comprometida, estamos estudiando la ampliación de nuestros edificios, de nuestro campus y de nuestras instalaciones actuales".

Aun así, Binotto cree que Audi cuenta con los ingredientes necesarios para tener éxito en la F1. El equipo se ha fijado un plan a cinco años para ser competitivo, aunque la historia de la F1 está llena de planes quinquenales fallidos y de objetivos de 100 carreras para empezar a ganar de forma regular.

La primera prioridad de Audi es asegurarse de que su nuevo R26 termine las carreras y de que su unidad de potencia pueda desarrollarse hasta el punto de desafiar a los fabricantes ya establecidos, asumiendo que no pueda hacerlo desde el inicio. A partir de ahí, el equipo deberá seguir construyendo sobre ese impulso.

"Siempre es difícil compararse con los demás, no conozco a los demás", añadió.

"Sé quién es Audi, qué es Audi, y creo que tenemos un gran equipo, con mucha energía, totalmente centrado en nuestro futuro y en nuestro éxito.

"Y puedo decir que estoy convencido de que tenemos todo lo necesario para llegar a ser exitosos algún día. Y estoy bastante seguro de que lo seremos".