Audi revela el nombre de su equipo de F1 y su fecha de presentación para 2026

A pocas semanas de su gran debut en la Fórmula 1, Audi se prepara para la batalla desvelando el nombre y el logotipo oficiales de su equipo, además de la fecha de presentación de su decoración 2026.

En cuanto al nombre de la escudería, que se apoyará en la base proporcionada por la adquisición de Sauber, será Audi Revolut F1 Team. Por supuesto, la principal novedad es que Revolut, descripta como "líder mundial en tecnología financiera", será el patrocinador principal de la estructura con sede, entre otros lugares, en Hinwil.

Respecto al logotipo, naturalmente, los cuatro aros entrelazados de la marca ocupan la posición más destacada, por encima del nombre de Revolut y de la denominación "F1 Team".

En lo que respecta a la presentación de la decoración del futuro R26, tendrá lugar el próximo 20 de enero en Berlín. Al día siguiente, el lugar de la presentación estará abierto al público.

"Revelar el nombre y el logotipo del equipo Audi Revolut F1 Team marca una nueva etapa clave en nuestra aventura hacia la categoría reina del automovilismo", declaró Gernot Döllner, CEO de Audi AG y presidente del consejo de administración de Sauber Motorsport AG. "Estos elementos otorgan una identidad clara a nuestra ambición, reflejando una visión fuerte y un espíritu de innovación. Ahora esperamos este evento en Berlín en enero, donde presentaremos oficialmente este nuevo y apasionante capítulo de la marca Audi al mundo entero".

Mattia Binotto, responsable del proyecto Audi F1, añadió: "Este anuncio pone nombre y rostro al increíble trabajo realizado por el equipo. El equipo va tomando forma, impulsado por una cultura de precisión y una ambición incansable. El lanzamiento en Berlín será el primer momento en el que nos presentemos juntos como colectivo e invitemos a nuestros aficionados de todo el mundo a acompañarnos antes de nuestro debut en 2026".

Fechas de presentaciones ya conocidas

Fecha Equipo Lugar 15 de enero Red Bull Racing Detroit 15 de enero Red Bull Racing Detroit 20 de enero Audi Berlín 23 de enero Alpine Barcelona 8 de febrero Cadillac Por confirmar 9 de febrero Aston Martin Por confirmar