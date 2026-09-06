Audi presenta su intención de recurrir la sentencia dictada en Italia sobre Yuki Tsunoda

El equipo Audi F1 ha comunicado a la FIA su intención de recurrir la decisión de no sancionar a Yuki Tsunoda en el Gran Premio de Italia.

En medio de la confusión sobre dónde debía situarse en la reanudación de la vuelta 6, Tsunoda se colocó en su posición correcta en la parrilla, la 14.ª, pero en ángulo hacia el muro interior. El director de carrera, Rui Marques, "no se sintió cómodo" con la posición de Tsunoda, por lo que impuso una vuelta de formación adicional.

Según el artículo B5.9.4 del reglamento deportivo de la F1 de 2026, "cualquier piloto que haya provocado una vuelta de formación adicional y que, a continuación, pueda tomar la salida en dicha vuelta o en cualquier vuelta de formación adicional posterior, deberá entrar en el pit lane al final de la vuelta y tomar la salida... desde el final del pit lane".

Sin embargo, según los comisarios de carrera de la FIA, Tsunoda no provocó técnicamente la vuelta de formación adicional, ya que el director de carrera actuó con extrema precaución, Tsunoda no se salió de su posición en la parrilla y no afectó a otros competidores. El punto en cuestión es que la dirección de carrera tampoco había informado a RB de que su piloto hubiera provocado la vuelta de formación adicional, por lo que el equipo no tenía motivos para indicarle a Tsunoda que saliera desde el pit lane.

Tsunoda se libró de una sanción de "stop-and-go" y acabó sumando el último punto en décima posición. La decisión de no sancionar al piloto japonés afectó a Gabriel Bortoleto, de Audi, que cruzó la línea de meta en undécima posición.

Como consecuencia, Audi ha notificado a la FIA su intención de recurrir la decisión de no sancionar a Tsunoda.

"Tras el Gran Premio de Italia, planteamos una objeción respecto a la aplicación del artículo B5.9.4, que exige que un piloto que provoque una vuelta de formación adicional entre en el pit lane y reanude la carrera desde allí", declaró Audi en un comunicado. "Los comisarios dictaron una decisión de “No Further Action” (sin medidas adicionales) y hemos notificado nuestra intención de recurrir. Dado que el asunto se encuentra ahora sujeto al proceso de apelación de la FIA, no haremos más comentarios en esta fase".

Gabriel Bortoleto habría sumado un punto en Monza si se le hubiera impuesto una sanción a Yuki Tsunoda. Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Según el artículo 15.4 del Código Deportivo Internacional de la FIA, los competidores disponen de una hora tras la decisión de los comisarios para notificar su intención de recurrir. Esto no significa que Audi vaya a recurrir el veredicto de momento. Pero le da al equipo un plazo adicional de 96 horas para estudiar más a fondo el caso y ver si hay algún elemento contra el que apelar antes de seguir adelante con ello".

En su veredicto, los comisarios escribieron: "La vuelta de formación adicional fue consecuencia de la valoración de la situación por parte del director de carrera, y no fue causada directamente por el piloto del coche n.º 22.

"Además, el artículo B5.9.4 especifica que, si un piloto provoca la vuelta de formación adicional y luego es capaz de iniciar dicha vuelta, debe entrar en el pit lane al final de la misma y salir desde allí. Solo entonces, si el piloto no lo hace, se impone la sanción obligatoria de "Stop and Go".

"En otras palabras, la sanción se impone por no entrar en el pit lane y no tomar la salida desde allí. La sanción no se impone por provocar la vuelta de formación adicional, si es que, de hecho, fue él quien la provocó en primer lugar.

"Aquí surge una cuestión fundamental, y es que, para cumplir con el requisito de entrar en el pit lane y tomar la salida desde allí, un piloto tendría que saber que él mismo fue la causa de la vuelta de formación adicional".

Los comisarios añadieron: "El equipo, basándose en el hecho de que el monoplaza estaba situado dentro de su casilla de parrilla de salida de conformidad con el reglamento, no tenía, a nuestro juicio, ningún motivo para ordenar a su piloto que entrara y saliera desde el pit lane.

"Por consiguiente, independientemente de si el piloto causó directamente o no la vuelta de formación adicional, ni el equipo ni el piloto eran conscientes de que se les consideraba los responsables; por lo tanto, determinamos que no podemos imponer una sanción de "Stop and Go" en este caso y decidimos no tomar ninguna medida adicional".