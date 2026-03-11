Gabriel Bortoleto tiene "plena confianza" en que Audi podrá superar su actual déficit de potencia y convertirse en uno de los principales fabricantes de motores de la Fórmula 1 en el futuro.

La marca alemana debutó en la F1 en el Gran Premio de Australia el fin de semana pasado después de asumir el control de la antigua estructura de Sauber, con Bortoleto llevando el R26 a un sólido noveno lugar.

Si bien el resultado en sí fue alentador, el circuito de Albert Park expuso ciertas debilidades en el tren motriz, que Audi había diseñado internamente en su instalación fuertemente renovada de Neuburg. Además, Nico Hulkenberg no pudo iniciar la carrera debido a problemas técnicos, mientras que Bortoleto también tuvo que ausentarse en la Q3 por problemas mecánicos.

El debut llegó después de algunos problemas iniciales para la marca durante el shakedown en Barcelona, que logró resolver en gran medida antes de las dos pruebas completas en Bahréin.

Bortoleto dijo que Audi es consciente de las deficiencias de su unidad de potencia de 2026, pero cree que el equipo eventualmente podrá alcanzar a sus rivales que han estado utilizando motores híbridos desde la introducción de la normativa anterior en 2014.

"No tengo dudas", dijo cuando se le preguntó si Audi puede mejorar su motor V6. "No puedo decirte cuándo vamos a estar ahí, pero sí puedo decirte que vamos a estar ahí. Si es este año, si es el próximo, no lo sé, pero tengo plena confianza en que seremos uno de los principales fabricantes de motores en el futuro.

"Entendemos las razones por las que nos falta potencia, y se trata simplemente de trabajar y aprender cosas. Hay equipos que llevan haciendo esto durante 15 años, y nosotros estamos en el primer año construyendo un motor, así que no es fácil".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El jefe del equipo Audi, Jonathan Wheatley, se desempeñó anteriormente como director deportivo en Red Bull, cuyo socio de motores Honda dio pasos significativos después de un comienzo difícil para convertirse en el proveedor de unidades de potencia de referencia de la F1 en la década de 2020.

Wheatley subrayó que los actuales motores híbridos todavía están en su infancia y continuarán evolucionando en los próximos años.

Consultado sobre cuándo Audi podría introducir mejoras en el motor, dijo: "Si miras a todos los equipos, estamos en las primeras etapas de este conjunto de regulaciones técnicas, que es el mayor cambio reglamentario en mi tiempo en este deporte, quizá incluso de la historia.

"El nivel de sofisticación de los autos en la carrera 1 [de 2026] será muy diferente al de la carrera 1 en 2030, o 2027, 2028, 2029. A medida que los autos se vuelvan más sofisticados, los motores se volverán más eficientes y las carreras serán más cerradas.

"Creo que simplemente estamos en el comienzo de estas regulaciones, y se trata de desarrollar nuestros autos a lo largo de todo este proceso, incluida la unidad de potencia".

Las reglas de motores de 2026 han sido diseñadas para dar a los fabricantes que están rezagados la oportunidad de reducir la diferencia con la punta. Bajo el sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO según su sigla en inglés), el rendimiento de cada motor se evalúa cada seis carreras durante la temporada. A los fabricantes cuyos motores de combustión interna estén entre un 2% y un 4% por debajo en potencia respecto al punto de referencia se les permite una mejora adicional del motor, mientras que aquellos que estén más de un 4% por detrás reciben dos mejoras extra.

La sexta ronda de la temporada 2026 está actualmente programada para disputarse en Miami el 3 de mayo, pero el calendario podría sufrir un gran reordenamiento si las carreras de Bahréin y Arabia Saudita en abril son canceladas debido al conflicto en curso en Medio Oriente.

Un escenario así podría complicar los planes de Audi para introducir mejoras bajo el sistema actual.

"Por el momento, esas dos carreras siguen en pie, y ese es nuestro foco", dijo. "Después de cada bloque de seis carreras, la FIA revisa el ADUO. Es un poco pronto para decirlo ahora mismo.

"Es fascinante ver la manera en que los autos utilizan su energía a lo largo de la vuelta, intentando adelantar. Gabby comentó después de la carrera que era agotador, no solo físicamente sino también mentalmente, por cómo usas la potencia y cómo la recuperas.

"Creo que todavía estamos un poco lejos de entender realmente si eso es algo de lo que podremos sacar provecho".