Quién durmió mejor anoche en el GP de Austria: George Russell

Como dijo célebremente Kimi Raikkonen tras ganar en Austin en 2018: por fin. Puede que añadiera otra palabra antes, para subrayar lo mucho que había esperado desde Melbourne 2013.

George Russell no tuvo que esperar cinco años y medio para su victoria en Spielberg. Pero después de todo lo ocurrido en los últimos tres meses, debió de parecerle casi igual de largo. Por fin, volvió a ganar.

A Russell le llevó un tiempo admitir que, efectivamente, estaba teniendo dificultades. En Montreal, antes del fin de semana, todavía restaba importancia a las sugerencias de que había perdido terreno, señalando en cambio una serie de acontecimientos desafortunados que le habían costado puntos. Luego llegó Canadá. Luego Mónaco. Ambos golpes fueron duros. Finalmente, Russell admitió que el Mercedes de este año no se ajustaba a sus puntos fuertes de la misma manera que el coche del año pasado, mientras parecía adaptarse bastante mejor a Kimi Antonelli.

"Parece que los dioses no quieren que esté en esta lucha", dijo también.

Cuanto más alto subes, más dura es la caída.

No fue el propio Russell quien declaró que era el favorito al título antes de la temporada. Esa fue simplemente la conclusión lógica a la que muchos llegaron.

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Después de haber estado cómodamente a la altura de Lewis Hamilton durante tres años, de haber completado una campaña de 2025 casi impecable, y con Mercedes pareciendo de nuevo tener el paquete más fuerte al inicio de 2026, no había muchos otros candidatos lógicos.

Russell fue etiquetado como favorito de pretemporada por una razón. Pero esa razón no era solo el Mercedes.

George Russell, Mercedes Photo by: Darko Bandic / Getty Images

Era el hecho de que había hecho casi todo bien a lo largo de su carrera para llegar a este momento como el líder consolidado del equipo más fuerte de la Formula 1. No hubo golpes de pecho por parte de Russell. Ninguna afirmación de que el campeonato ya fuera suyo. Pero se le podría perdonar que pensara que había hecho todo lo que estaba en su mano para ganarse esta oportunidad.

Todo lo demás —en términos de expectativas— vino en su mayoría de fuera. Por eso es demasiado simplista describir la primera parte de 2026 como un fracaso de Russell.

Su campaña por el campeonato no empezó en Melbourne. Empezó hace años. Empezó con la famosa presentación de PowerPoint en la oficina de Toto Wolff. Con los títulos de GP3 y Formula 2. Con tres largas temporadas ayudando a reconstruir Williams antes de que finalmente tuviera su oportunidad en Mercedes. Con algo más que estar a la altura junto al siete veces campeón del mundo.

Las primeras carreras de 2026 son solo otro capítulo de esa historia. Uno desafiante, pero lejos de ser el primero.

Sin embargo, para muchos, un puñado de fines de semana difíciles bastó para declarar que Russell no era capaz de liderar en absoluto una lucha por el título, a menudo ignorando convenientemente que la mala suerte sí había desempeñado un papel importante a la hora de ponerlo a la defensiva.

Austria no cambia de repente el campeonato. Russell sigue a 40 puntos de Antonelli. Es una brecha considerable, por mucho que aún quede temporada. Y a juzgar por el ritmo de Antonelli en las fases finales en Spielberg, Russell tendrá que luchar por cada punto.

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Lo que sí cambia Austria, sin embargo, es otra cosa. Sirve como recordatorio de que Russell no ha olvidado de repente cómo pilotar. Eso es también algo que él mismo siguió repitiendo en las últimas semanas. Lo volvió a decir después de la clasificación.

La Formula 1 siempre ha sido un deporte en el que el desastre se convierte rápidamente en euforia. Pero el viejo dicho de que solo eres tan bueno como tu última carrera nunca ha sido más cierto que en el mundo actual impulsado por las redes sociales.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Max Slovencik / Getty Images

Russell admitió que había quedado atrapado exactamente en ese ciclo.

Admitió que había empezado a pensar demasiado. A esforzarse más. A buscar respuestas que quizá no estaban ahí.

"Definitivamente hay un factor de eso", había dicho el sábado. "Pero es muy difícil, porque si estás a la defensiva y te falta ritmo por una décima, dos o tres, decir entonces: 'Voy a intentar esforzarme menos', no cuadra. Ya sabes, cuando las cosas no van como quieres, siempre quieres hacer más y más y más. Y cuando estás en el coche, decir: 'Voy a encarar esta curva y voy a frenar cinco metros antes que en la vuelta anterior', así no es como funcionan nuestros cerebros. Pero a veces esa es la forma más rápida."

Se ha hablado mucho de la mala suerte de Russell esta temporada. Austria, sin embargo, también fue un ejemplo de Russell creando su propia suerte.

Sin la pole del sábado, probablemente no habría habido victoria el domingo. Y la vuelta de pole de Russell fue extraordinaria no solo por los dos primeros sectores, sino quizá aún más por cómo gestionó la curva 9.

Russell calculó a la perfección su levantada por las banderas amarillas de Verstappen: lo suficiente para satisfacer a los comisarios, pero no tanto como para costarle la pole position.

Fue una de esas vueltas que incluso a Russell le costó explicar después. Admitió que había sido varias décimas más lento que Antonelli en distintos momentos del fin de semana. Entonces, casi de la nada, todo encajó.

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Russell atribuyó gran parte del mérito a un mensaje por radio de Toto Wolff que sonó casi cómicamente simple. "George, simplemente conduce".

Para los espectadores de televisión pudo haber sonado a poco más que un mensaje de radio rutinario. Para Russell, fue exactamente el recordatorio que necesitaba.

"Toto me dijo en Q2: 'Simplemente disfrútalo, disfruta pilotando'. Dijo lo mismo antes de la Q3: 'Sal y disfrútalo'. Y yo me dije eso a mí mismo: 'No lo sobreconduzcas, simplemente disfrútalo', porque es algo bastante genial lo que hacemos." Funcionó.

"Es un entorno de muchísima presión", explicó el propio Wolff el domingo, "(cuando) tienes un compañero de equipo joven y entonces es tan fuerte, tienes un abandono, te estás quedando atrás, y creo que, como todo atleta de élite, puedes meterte en una espiral. No es una espiral de negatividad, es más una espiral de pensar demasiado. '¿Qué puedo hacer más?', '¿Dónde necesito optimizar?'

"Y entonces a veces te olvidas de la esencia principal y es simplemente conducir el coche..."

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Quizá la parte más importante no fue el mensaje en sí. Fue de quién venía.

Las redes sociales habían decidido desde hacía tiempo que la atención de Wolff se había desplazado por completo hacia Antonelli. Que Russell se había convertido en el hombre de ayer. Que esa narrativa fuera cierta alguna vez es casi irrelevante.

Para Russell, asegurarse de que todos escucharan esas palabras —y vieran el apoyo de Wolff— claramente importaba.

Austria termina con Russell todavía 40 puntos por detrás en el campeonato, pero ahora habrá titulares diciendo que su desafío por el campeonato ha revivido.

Eso sería tan prematuro como descartarlo después de Mónaco y Canadá.

Wolff quizá lo resumió mejor.

"En este deporte tendemos a oscilar entre la manía y la depresión...", dijo el domingo. "Si hubiéramos hablado de George hace 36 horas, habríamos dicho que esta campaña realmente no va bien y '¿alguna vez se va a recuperar?' Ahora, el domingo por la tarde, es de verdad."

Así que no oscilemos hacia el otro extremo. Austria no revive por sí sola el desafío de Russell por el título. Simplemente demuestra que no hacía falta revivir nada en primer lugar.

Nunca olvidó cómo pilotar. Es lo bastante bueno para ganar carreras y batir a su compañero de equipo. Ahora viene la parte difícil: asegurarse de que la próxima victoria no tarde otros tres meses.

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