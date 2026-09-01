El Autódromo de Buenos Aires sigue su transformación para recibir a la F1

Las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanzan para completar el plan integral de transformación iniciado a comienzos de este año con el objetivo de recibir en abril de 2027 al Mundial de MotoGP, con un ojo puesto también en la Fórmula 1.

En este último caso, recientemente se completó la demolición de la tribuna de la horquilla, ubicada en la última curva del trazado tal como se lo conocía hasta ahora. La estructura había sido construida para el Gran Premio de Argentina de 1996, un año después del último regreso de la máxima categoría al país.

La demolición de esta estructura es un paso fundamental para concretar la ampliación del circuito ideado por Hermann Tilke y contar así con un escenario apto para recibir a la Fórmula 1 en el futuro. Previamente ya había sido removido el kartódromo que se ubicaba detrás, el cual será emplazado en una zona provisoria antes de construir uno nuevo con los últimos estándares de seguridad e infraestructura.

Los trabajos permitirán extender en unos 600 metros la trazada proyectada para MotoGP, llevando el recorrido total a aproximadamente 4.900 metros.

"Estamos transformando el Autódromo para que vuelva a estar a la altura de los grandes eventos internacionales. Esta obra nos permite extender el circuito y seguir avanzando hacia el objetivo de contar con una pista preparada para recibir, eventualmente, a la Fórmula 1 en Buenos Aires", declaró el secretario de Deportes, Fabián Turnes.

En paralelo con los trabajos para la ampliación de la pista, continúan las obras en todo el predio del Autódromo, con unas 150 personas realizando tareas en el lugar. Entre los avances más notorios se destaca la construcción de un nuevo túnel por debajo de la pista, en la zona de la curva 1. Tendrá una altura de poco más de cuatro metros y medio y un ancho de 11 metros, y contará con dos carriles para tránsito pesado y una vereda peatonal.

También continúa la construcción del nuevo edificio de boxes, que contará con 32 garajes de siete metros de frente cada uno, además del área destinada al Race Control del autódromo.

VIDEO: Así fue el proceso de demolición de la tribuna de la horquilla en el Autódromo de Buenos Aires

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