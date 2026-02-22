"Avances significativos": Audi obtiene resultados positivos en las pruebas

Las pruebas de invierno de Audi antes de su primera temporada en la Fórmula 1 concluyeron el viernes en Baréin. Tanto Nico Hülkenberg como Gabriel Bortoleto participaron en ellas, realizando programas diferentes.

Primero fue el turno de Hülkenberg, que completó 64 vueltas por la mañana, pero solo quedó en novena posición, a 2,3 segundos de Leclerc, solo por delante de Cadillac y Aston Martin, que no lograron tiempos competitivos en el desierto.

El alemán habla de un "día bastante sólido para concluir nuestro trabajo aquí en Sakhir y, con ello, la preparación de la temporada. Nuestro programa en Barcelona y las dos sesiones aquí en Baréin han terminado, y ahora la atención se centra en Melbourne, algo que en enero parecía tan lejano".

"Hemos avanzado mucho durante las pruebas, hemos aprendido día a día y hemos dado pasos importantes. El equipo ha sido muy dinámico, ha reaccionado rápidamente a los retos y ha aplicado soluciones de forma eficaz", elogia Hülkenberg.

"Ahora tenemos una semana para consolidar todos nuestros conocimientos, hacer nuestros deberes y prepararnos a fondo para Melbourne. Entonces, por fin, llegará el momento de las carreras reales".

Bortoleto: "Dos semanas productivas"

Por la tarde, su compañero de equipo Gabriel Bortoleto se hizo cargo del coche y llegó a ocupar el séptimo puesto, a solo 1,763 segundos del líder indiscutible, Charles Leclerc. Sin embargo, el brasileño también pudo realizar una simulación de clasificación con los neumáticos blandos C4.

"Terminamos dos semanas productivas aquí en Baréin y, en general, echamos la vista atrás a una pretemporada muy ajetreada", dice Bortoleto. "Creo que el equipo ha hecho un trabajo realmente bueno: hemos avanzado mucho con nuestro coche en comparación con donde empezamos, y ver eso es realmente alentador".

"Todavía hay aspectos en los que tenemos que trabajar y mucho que aprender sobre el coche, pero en general se puede decir que han sido unas pruebas positivas", afirma el brasileño, que completó 71 vueltas el viernes. "Ahora la atención se centra en Melbourne: estoy deseando que empiece por fin la temporada".

En general, Audi puede estar bastante satisfecha con las pruebas en Baréin. Se completaron 357 vueltas en la segunda semana en Baréin, más que Red Bull o Ferrari, por ejemplo. "Si echamos la vista atrás a estas semanas de pruebas, el considerable número de vueltas que hemos completado es alentador", afirma Hülkenberg.

"Es una prueba del enorme trabajo que se ha realizado, sobre todo en las fábricas de Hinwil, Bicester y Neuburg. Poner en pista una nueva unidad de potencia y empezar a comprenderla bien es una tarea titánica, por lo que quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han participado en ella".

Mattia Binotto tiene "buenas sensaciones" antes de la temporada

Los responsables están orgullosos de todo lo que Audi ha logrado durante el invierno: aunque, a diferencia de Cadillac, no es un equipo nuevo, tras la adquisición de Sauber había mucho que hacer que no tenía que ver con el coche en sí.

"Durante el invierno, tras la renovación de nuestra fábrica, reubicamos a varios cientos de personas, contratamos a una serie de nuevos socios y renovamos todos los elementos de nuestra infraestructura en la pista, desde el equipamiento de los boxes y los revestimientos hasta las cabinas de mando y la hospitalidad, y todo se entregó a tiempo", explica el jefe del equipo, Jonathan Wheatley.

A pesar de todo, han sido el primer equipo en salir a la pista con el nuevo coche, lo que para él supone un "logro extraordinario".

En general, está más que satisfecho con lo que ha visto: "El rendimiento que hemos logrado y la forma en que la organización ha respondido a todos los retos de los últimos dos meses me dan mucha confianza", afirma. El director del proyecto, Mattia Binotto, también tiene "una sensación positiva" para el inicio de la temporada.

Sin embargo, en Audi también saben que al equipo le queda "una lista considerable de tareas pendientes para el inicio de la temporada". "Hemos avanzado mucho en las últimas dos semanas, pero no nos hacemos ilusiones sobre la tarea que tenemos por delante ni sobre el nivel de competencia al que nos enfrentaremos en Melbourne. No obstante, estamos motivados, centrados y unidos", afirma Wheatley.

Key: Estamos donde esperábamos estar

El director técnico James Key se suma a estas declaraciones y destaca: "Cuesta creer que hace solo seis semanas, a principios de enero, sacáramos tímidamente el coche del garaje para nuestra jornada de rodaje en Barcelona".

Sin embargo, desde entonces, Audi ha hecho "avances significativos". "En las últimas semanas, hemos introducido nuestro paquete aerodinámico con especificaciones de carrera, hemos completado simulaciones de una distancia de carrera completa y hemos realizado una enorme cantidad de trabajo de configuración en el chasis y la unidad de potencia", afirma Key, que habla de un "periodo intenso".

"Los pilotos se sienten cómodos en el coche y es una buena plataforma con la que trabajar. Hay aspectos que debemos mejorar en cuanto a fiabilidad y rendimiento, pero en este momento no hay nada inesperado", añade.

Conclusión: "En general, estamos prácticamente donde esperábamos estar en este momento de la temporada y en nuestro desarrollo como equipo. A medida que seguimos madurando como equipo Audi, podemos sacar más aspectos positivos que negativos y afrontar la temporada con cierto optimismo, aunque ninguno de nosotros sabe realmente dónde estamos en la competición".