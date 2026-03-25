El 25 de marzo de 1984, en el circuito de Jacarepaguá en Río de Janeiro, comenzó una carrera en la Fórmula 1 que se convertiría en una de las más icónicas en la historia del deporte. El joven de 24 años Ayrton Senna se alineó para su primer gran premio, conduciendo para el modesto equipo Toleman. Pero lo que comenzó como un momento especial para el público brasileño —un piloto local debutando en casa— tuvo, lamentablemente, un desenlace que no fue el deseado.

El debutante ya había causado una fuerte impresión, ya que Senna había llamado la atención de muchos en el paddock durante su paso por las categorías formativas, incluyendo sus destacadas actuaciones en la Fórmula 3 Británica. Varios equipos mostraron interés en la joven estrella, que ya era catalogada como un "niño prodigio".

El segundo asiento de Brabham parecía el destino más evidente, pero el coche finalmente fue para los hermanos (alternándose) Corrado y Teo Fabi, después de que el patrocinador Parmalat presionara por un piloto italiano.

Ayrton Senna, Toleman TG183B Hart Photo by: Motorsport Images

Según Bernie Ecclestone, Nelson Piquet —entonces la principal estrella de Brasil— también jugó un papel, presuntamente oponiéndose a la llegada de su compatriota. Sin embargo, el entorno de Senna ofreció una visión más matizada, sugiriendo que Piquet simplemente no apoyó activamente la operación. Ecclestone le ofreció entonces a Senna un paso intermedio con ATS en 1984, con la intención de ubicarlo en un Brabham-BMW al año siguiente.

Finalmente, Senna eligió Toleman, convencido de que le proporcionaría la plataforma para iniciar su camino en la Fórmula 1 y demostrar su talento a su propio ritmo.

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Esa confianza estaba bien fundada, aunque no lo pareció al principio. En su debut, Senna se clasificó 17°, un resultado modesto pero respetable dadas las limitaciones del coche de Toleman. Debido a la alta tasa de abandonos en ese circuito, parecía haber una oportunidad para un resultado sorpresa.

Sin embargo, esa esperanza se desvaneció pronto, ya que tras solo ocho vueltas, el turbo de su motor Hart falló, convirtiendo a Senna en el primer abandono de la temporada.

Ayrton Senna conoció al ingeniero Pat Symonds en Brasil: una carrera que, lamentablemente, al igual que su carrera, terminó demasiado pronto. Photo by: Sutton Images

El Gran Premio de Brasil fue ganado por Alain Prost, por delante de Keke Rosberg y Elio de Angelis. Fue una carrera en la que la estrategia y la fiabilidad fueron claves, principalmente debido a los estrictos límites de combustible y el calor en Río. Para Senna, nada de eso importó tras su temprano abandono, pero su nombre había aparecido por primera vez en una parrilla de salida de Fórmula 1.

Aunque su debut no le dio puntos, Senna demostró de inmediato su potencial en las carreras siguientes. En Sudáfrica y Bélgica, sumó sus primeros puntos en el campeonato del mundo con dos sextos puestos, a pesar de problemas físicos y las limitaciones de su coche. Fueron las primeras señales de un piloto capaz de mucho más de lo que su maquinaria permitía.

Lo que aún no era visible ese día de 1984 se hizo evidente apenas unos meses después. En Mónaco, Senna logró un sensacional segundo puesto bajo una lluvia torrencial, una actuación que lo puso inmediatamente en el mapa. Su debut en Río no fue, por lo tanto, un punto final, sino el punto de partida de una carrera que cambiaría la Fórmula 1 para siempre.