Cambia la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán: Colapinto avanza por sanción a Sainz en Bakú
La parrilla de salida para el Gran Premio de Azerbaiyán cambió tras la clasificación por una sanción aplicada a Carlos Sainz en Bakú.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Dos sanciones impusieron los comisarios deportivos tras la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, una de las cuales tuvo consecuencias en la parte media de la parrilla.
Carlos Sainz había sido noveno tras una muy buena actuación con el actualizado monoplaza de Williams que lo llevó hasta la Q3, pero luego recibió un duro castigo por no respetar debidamente un período de banderas amarillas.
El piloto español fue sancionado con cinco posiciones en la parrilla de largada, por lo que caerá hasta la 14° posición en el orden.
Con esta decisión, Franco Colapinto, que había quedado décimo en la Q3, ganará un lugar en la parrilla, al igual que Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Alex Albon (Williams) y Esteban Ocon (Haas).
Por otro lado, Sergio Pérez fue castigado con tres puestos por transitar lentamente y obstruir a Oscar Piastri. Sin embargo, solo tendrá que ceder un lugar ante Valtteri Bottas y por lo tanto mantiene su 20° lugar original de largada, ya que los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll ya tenían sus propias sanciones por cambios en sus unidades de potencia.
La parrilla de salida actualizada para el GP de Azerbaiyán de F1 2026
|
1
|
|
2
|
|
3
|
Oscar Piastri
|
4
|
Isack Hadjar
|
5
|
Lando Norris
|
6
|
Lewis Hamilton
|
7
|
|
8
|
|
9
|
Franco Colapinto
|
10
|
Oliver Bearman
|
11
|
Liam Lawson
|
12
|
Alexander Albon
|
13
|
Esteban Ocon
|
14
|
Carlos Sainz (P)
|
15
|
Arvid Lindblad
|
16
|
Kimi Antonelli
|
17
|
Gabriel Bortoleto
|
18
|
Nico Hülkenberg
|
19
|
|
20
|
|
21
|
Fernando Alonso (P)
|
22
|
Lance Stroll (P)
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
Hadjar: Si no me hubiera perdido tres carreras, sería segundo en la parrilla
¿Cuál fue el problema de velocidad máxima que tuvo Norris en la clasificación de Bakú?
Leclerc no siente confianza en su Ferrari en Bakú y explica por qué perdió la pole
Verstappen revela el fallo en Red Bull durante la clasificación en Bakú
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados