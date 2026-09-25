Cambia la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán: Colapinto avanza por sanción a Sainz en Bakú

Dos sanciones impusieron los comisarios deportivos tras la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, una de las cuales tuvo consecuencias en la parte media de la parrilla.

Carlos Sainz había sido noveno tras una muy buena actuación con el actualizado monoplaza de Williams que lo llevó hasta la Q3, pero luego recibió un duro castigo por no respetar debidamente un período de banderas amarillas.

El piloto español fue sancionado con cinco posiciones en la parrilla de largada, por lo que caerá hasta la 14° posición en el orden.

Con esta decisión, Franco Colapinto, que había quedado décimo en la Q3, ganará un lugar en la parrilla, al igual que Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Alex Albon (Williams) y Esteban Ocon (Haas).

Por otro lado, Sergio Pérez fue castigado con tres puestos por transitar lentamente y obstruir a Oscar Piastri. Sin embargo, solo tendrá que ceder un lugar ante Valtteri Bottas y por lo tanto mantiene su 20° lugar original de largada, ya que los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll ya tenían sus propias sanciones por cambios en sus unidades de potencia.

La parrilla de salida actualizada para el GP de Azerbaiyán de F1 2026