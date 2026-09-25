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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

La parrilla de salida para el GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú

Esta es la parrilla de salida para el Gran Premio de Azerbaiyán que se disputa en el circuito de Bakú.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lance Stroll, Aston Martin Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Lance Stroll, Aston Martin Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La parrilla de salida para el GP de Azerbaiyán de F1 2026

1

 George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

3

 Oscar Piastri
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Isack Hadjar
(Red Bull)

5

 Lando Norris
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

7

 

 Pierre Gasly
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

 Max Verstappen
(Red Bull)

 

9

 Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Franco Colapinto
(Alpine)

11

 Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

13

 Alexander Albon
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Esteban Ocon
(Haas)

15

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

17

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

19

 Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

21

 Fernando Alonso (P)
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Lance Stroll (P)
(Aston Martin)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 9° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino llegó hasta la Q3, donde marcó un mejor tiempo personal de 1m32s903.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 19° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m46s658 y quedó eliminado en la Q1 en la 20° posición, pero ganó un lugar por una sanción a Fernando Alonso.

Fórmula 1 - GP de Azerbaiyán - Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

1'43.462

   S 208.876
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 16

+0.244

1'43.706

 0.244 S 208.385
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.318

1'43.780

 0.074 S 208.236
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.352

1'43.814

 0.034 S 208.168
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 15

+0.418

1'43.880

 0.066 S 208.036
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.558

1'44.020

 0.140 S 207.756
7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 16

+0.575

1'44.037

 0.017 S 207.722
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+0.644

1'44.106

 0.069 S 207.584
9 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 17

+1.167

1'44.629

 0.523 S 206.546
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 15

+1.221

1'44.683

 0.054 S 206.440
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 17

+1.313

1'44.775

 0.092 S 206.259
12 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 18

+1.398

1'44.860

 0.085 S 206.091
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 17

+1.539

1'45.001

 0.141 S 205.815
14 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 18

+1.554

1'45.016

 0.015 S 205.785
15 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 16

+1.644

1'45.106

 0.090 S 205.609
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

 

   S  
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Fórmula 1 - GP de Azerbaiyán - Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

1'43.615

   S 208.568
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 8

+0.426

1'44.041

 0.426 S 207.714
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 8

+0.546

1'44.161

 0.120 S 207.474
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.645

1'44.260

 0.099 S 207.277
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.745

1'44.360

 0.100 S 207.079
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 10

+0.874

1'44.489

 0.129 S 206.823
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 8

+0.956

1'44.571

 0.082 S 206.661
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+1.399

1'45.014

 0.443 S 205.789
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.416

1'45.031

 0.017 S 205.756
10 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 10

+1.424

1'45.039

 0.008 S 205.740
11 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.489

1'45.104

 0.065 S 205.613
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 9

+1.491

1'45.106

 0.002 S 205.609
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 10

+1.613

1'45.228

 0.122 S 205.371
14 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 9

+1.766

1'45.381

 0.153 S 205.073
15 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

+1.889

1'45.504

 0.123 S 204.833
16 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 10

+1.920

1'45.535

 0.031 S 204.773
17 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+2.184

1'45.799

 0.264 S 204.262
18 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 10

+2.305

1'45.920

 0.121 S 204.029
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+2.978

1'46.593

 0.673 S 202.741
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+3.043

1'46.658

 0.065 S 202.617
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 9

+3.722

1'47.337

 0.679 S 201.335
22 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 10

+4.675

1'48.290

 0.953 S 199.564
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