La parrilla de salida para el GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú
Esta es la parrilla de salida para el Gran Premio de Azerbaiyán que se disputa en el circuito de Bakú.
Charles Leclerc, Ferrari, Lance Stroll, Aston Martin Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
La parrilla de salida para el GP de Azerbaiyán de F1 2026
|
1
|
George Russell
|
2
|
Charles Leclerc
|
3
|
Oscar Piastri
|
4
|
Isack Hadjar
|
5
|
Lando Norris
|
6
|
Lewis Hamilton
|
7
|
|
8
|
|
9
|
Carlos Sainz
|
10
|
Franco Colapinto
|
11
|
Oliver Bearman
|
12
|
Liam Lawson
|
13
|
Alexander Albon
|
14
|
Esteban Ocon
|
15
|
Arvid Lindblad
|
16
|
Kimi Antonelli
|
17
|
Gabriel Bortoleto
|
18
|
Nico Hülkenberg
|
19
|
Sergio Pérez
|
20
|
Valtteri Bottas
|
21
|
Fernando Alonso (P)
|
22
|
Lance Stroll (P)
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la 9° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino llegó hasta la Q3, donde marcó un mejor tiempo personal de 1m32s903.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 2026?
Sergio Pérez arrancará desde la 19° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m46s658 y quedó eliminado en la Q1 en la 20° posición, pero ganó un lugar por una sanción a Fernando Alonso.
Fórmula 1 - GP de Azerbaiyán - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
1'43.462
|S
|208.876
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|16
|
+0.244
1'43.706
|0.244
|S
|208.385
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.318
1'43.780
|0.074
|S
|208.236
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.352
1'43.814
|0.034
|S
|208.168
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+0.418
1'43.880
|0.066
|S
|208.036
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.558
1'44.020
|0.140
|S
|207.756
|7
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|16
|
+0.575
1'44.037
|0.017
|S
|207.722
|8
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|15
|
+0.644
1'44.106
|0.069
|S
|207.584
|9
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|17
|
+1.167
1'44.629
|0.523
|S
|206.546
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|15
|
+1.221
1'44.683
|0.054
|S
|206.440
|11
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|17
|
+1.313
1'44.775
|0.092
|S
|206.259
|12
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|18
|
+1.398
1'44.860
|0.085
|S
|206.091
|13
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|17
|
+1.539
1'45.001
|0.141
|S
|205.815
|14
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|18
|
+1.554
1'45.016
|0.015
|S
|205.785
|15
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|16
|
+1.644
1'45.106
|0.090
|S
|205.609
|16
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|5
|
|S
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Azerbaiyán - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
1'43.615
|S
|208.568
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+0.426
1'44.041
|0.426
|S
|207.714
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+0.546
1'44.161
|0.120
|S
|207.474
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.645
1'44.260
|0.099
|S
|207.277
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.745
1'44.360
|0.100
|S
|207.079
|6
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|10
|
+0.874
1'44.489
|0.129
|S
|206.823
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|8
|
+0.956
1'44.571
|0.082
|S
|206.661
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|8
|
+1.399
1'45.014
|0.443
|S
|205.789
|9
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.416
1'45.031
|0.017
|S
|205.756
|10
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|10
|
+1.424
1'45.039
|0.008
|S
|205.740
|11
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.489
1'45.104
|0.065
|S
|205.613
|12
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|9
|
+1.491
1'45.106
|0.002
|S
|205.609
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|10
|
+1.613
1'45.228
|0.122
|S
|205.371
|14
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
+1.766
1'45.381
|0.153
|S
|205.073
|15
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|5
|
+1.889
1'45.504
|0.123
|S
|204.833
|16
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|10
|
+1.920
1'45.535
|0.031
|S
|204.773
|17
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|10
|
+2.184
1'45.799
|0.264
|S
|204.262
|18
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|10
|
+2.305
1'45.920
|0.121
|S
|204.029
|19
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+2.978
1'46.593
|0.673
|S
|202.741
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+3.043
1'46.658
|0.065
|S
|202.617
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+3.722
1'47.337
|0.679
|S
|201.335
|22
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|10
|
+4.675
1'48.290
|0.953
|S
|199.564
|Ver los resultados completos
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