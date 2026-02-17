Semana 2 de pruebas de la F1 2026 en Bahréin: ¿Quién conduce y cuándo?
La pretemporada 2026 de Fórmula 1 continúa con el segundo y último test de tres días en Bahréin y aquí repasamos quiénes estarán en pista y cuándo.
Al igual que la semana pasada, los 11 equipos de Fórmula 1 tendrán un coche por día en pista durante el segundo test de tres días en Bahréin, que se desarrollará del miércoles 18 al viernes 20 de febrero.
Motorsport.com estará en el lugar para ofrecer todas las últimas noticias y análisis desde el paddock, así como el live timing.
Los coches saldrán a pista de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hora local de Bahréin. Aquí puedes encontrar los horarios para Latinoamérica.
Así es como los equipos repartirán sus alineaciones a lo largo de cada jornada, con muchos optando por dividir a sus pilotos entre las sesiones de la mañana y de la tarde. Este resumen se actualizará a medida que los equipos confirmen sus alineaciones.
Alineaciones de los equipos para Bahréin 2:
|Equipo
|Miércoles
|Jueves
|Viernes
|McLaren
|-
|-
|-
|Mercedes
|-
|-
|-
|Red Bull
|-
|-
|-
|Ferrari
|-
|-
|-
|Williams
|-
|-
|-
|Racing Bulls
|Lindblad / Lawson
|Lawson
|Lindblad
|Aston Martin
|Stroll / Alonso
|Alonso
|Stroll
|Haas
|-
|-
|-
|Audi
|-
|-
|-
|Alpine
|Gasly / Colapinto
|Colapinto
|Gasly
|Cadillac
|Pérez / Bottas
|Bottas / Pérez
|Pérez / Bottas
Tras el segundo test de Bahréin, el circo de la F1 viajará a Australia para el inicio de la temporada 2026 el 8 de marzo.
Seguiremos actualizando esto a medida que se anuncien más sesiones de pilotos antes del test de Bahréin.
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
Simple retraso o alerta roja: ¿Dónde está realmente Aston Martin para la F1 2026?
Cadillac F1 anuncia cuándo conducirá Checo Pérez en las pruebas de Bahréin
Mercedes y sus equipos cliente podrían enfrentar problemas con el combustible
Semana 2 de pruebas de la F1 2026 en Bahréin: ¿Quién conduce y cuándo?
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados