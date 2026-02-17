Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Semana 2 de pruebas de la F1 2026 en Bahréin: ¿Quién conduce y cuándo?

La pretemporada 2026 de Fórmula 1 continúa con el segundo y último test de tres días en Bahréin y aquí repasamos quiénes estarán en pista y cuándo.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Valtteri Bottas, Cadillac

Al igual que la semana pasada, los 11 equipos de Fórmula 1 tendrán un coche por día en pista durante el segundo test de tres días en Bahréin, que se desarrollará del miércoles 18 al viernes 20 de febrero.

Motorsport.com estará en el lugar para ofrecer todas las últimas noticias y análisis desde el paddock, así como el live timing.

Los coches saldrán a pista de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hora local de Bahréin. Aquí puedes encontrar los horarios para Latinoamérica.

Así es como los equipos repartirán sus alineaciones a lo largo de cada jornada, con muchos optando por dividir a sus pilotos entre las sesiones de la mañana y de la tarde. Este resumen se actualizará a medida que los equipos confirmen sus alineaciones.

Alineaciones de los equipos para Bahréin 2:

Equipo Miércoles Jueves Viernes
McLaren - - -
Mercedes - - -
Red Bull - - -
Ferrari - - -
Williams - - -
Racing Bulls Lindblad / Lawson Lawson Lindblad
Aston Martin Stroll / Alonso Alonso Stroll
Haas - - -
Audi - - -
Alpine Gasly / Colapinto Colapinto Gasly
Cadillac Pérez / Bottas Bottas / Pérez Pérez / Bottas

Tras el segundo test de Bahréin, el circo de la F1 viajará a Australia para el inicio de la temporada 2026 el 8 de marzo.

Seguiremos actualizando esto a medida que se anuncien más sesiones de pilotos antes del test de Bahréin.

Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Liam Lawson, Toros de Carreras

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
George Russell, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Alexander Albon, Williams

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
George Russell, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Liam Lawson, Toros de Carreras

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Fórmula 1
58
Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Alpine revela cuándo estará Franco Colapinto en pista en las pruebas de la F1 en Bahréin
Artículo siguiente Mercedes y sus equipos cliente podrían enfrentar problemas con el combustible

Comentarios destacados

Más de
Filip Cleeren

Dos equipos de F1 participarán en una intrigante prueba con pista mojada en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Dos equipos de F1 participarán en una intrigante prueba con pista mojada en Bahréin

Red Bull F1 pierde a su diseñador jefe antes del inicio de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Red Bull F1 pierde a su diseñador jefe antes del inicio de la F1 2026

Barcelona se suma a la rotación de la F1 con un nuevo acuerdo de tres carreras

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Barcelona se suma a la rotación de la F1 con un nuevo acuerdo de tres carreras

Últimas noticias

Simple retraso o alerta roja: ¿Dónde está realmente Aston Martin para la F1 2026?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Simple retraso o alerta roja: ¿Dónde está realmente Aston Martin para la F1 2026?

Cadillac F1 anuncia cuándo conducirá Checo Pérez en las pruebas de Bahréin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Segundos test de pretemporada en Bahrein
Cadillac F1 anuncia cuándo conducirá Checo Pérez en las pruebas de Bahréin

Mercedes y sus equipos cliente podrían enfrentar problemas con el combustible

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Mercedes y sus equipos cliente podrían enfrentar problemas con el combustible

Semana 2 de pruebas de la F1 2026 en Bahréin: ¿Quién conduce y cuándo?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Semana 2 de pruebas de la F1 2026 en Bahréin: ¿Quién conduce y cuándo?