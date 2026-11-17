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Fórmula 1 Las Vegas GP

Las bajas temperaturas marcarán el reto de los neumáticos en Las Vegas en la F1 2026

El circuito situado en la metrópolis de Nevada presentará temperaturas bajas, por lo que será fundamental la preparación de los neumáticos durante la clasificación y ponerlos en temperatura rápidamente durante la carrera. La pista, además, ha sido retocada en pequeñas zonas en lo que respecta al asfalto.

Giacomo Rauli

Publicado: 17 nov 2026, 18:54

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Las Vegas, la capital del juego, acogerá este fin de semana la antepenúltima cita del Mundial 2026 de Fórmula 1. Los títulos ya han sido adjudicados, pero la lucha por el segundo puesto está más abierta que nunca e involucra nada menos que a 5 pilotos: Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc y Norris.

En el circuito urbano, que además acoge la última cita americana de la temporada, se correrá de noche. 6.201 metros compuestos por 3 largas rectas y 17 curvas pero, sobre todo, acompañados por temperaturas que rara vez los equipos han tenido que afrontar a lo largo de la temporada.

Las previsiones hablan de una horquilla que irá entre los 10 y los 15 grados centígrados en lo que respecta al aire. Una fuerte oscilación térmica entre el día y la noche que deberá ser tenida en cuenta por todos los equipos cada vez que sus pilotos salgan a pista para una sesión oficial.

Uno de los principales desafíos será mantener los neumáticos en la ventana térmica adecuada, para aprovecharlos al máximo y evitar perder rendimiento y tener degradación. A hacer más compleja la situación contribuirá también el escaso nivel de agarre que la pista de Las Vegas presentará al menos en la primera sesión de entrenamientos libres.

La pista es urbana, por lo que estará abierta al tráfico cada vez que termine la jornada de Fórmula 1. Esto debería provocar la pérdida - al menos parcial - de la goma depositada. Esto significa que en cada sesión los pilotos deberán readaptarse a la situación del asfalto.

A propósito del firme, respecto al año pasado este ha sido revisado en la entrada de la curva 13 y en el lado derecho del tramo que conduce a la curva 14.

Atención a la preparación de los neumáticos

Como se ha dicho, las bajas temperaturas podrían jugar un papel fundamental en lo que respecta a las vueltas de preparación de los neumáticos, con mayor razón durante la clasificación del sábado (en Italia).

Los largos tramos a fondo representan un elemento distintivo del Las Vegas Strip Circuit. Las elevadas velocidades reducen la energía transferida a los neumáticos, haciendo más difícil mantenerlos en la correcta ventana de utilización. Por esta razón, el calentamiento de los neumáticos será uno de los aspectos centrales del fin de semana, sobre todo en clasificación.

La preparación de la vuelta lanzada podría, de hecho, adquirir una importancia aún mayor que en otros circuitos, también a la luz del reducido nivel de adherencia. No se descarta que algunos equipos elijan efectuar secuencias consecutivas de vueltas de preparación e intentos cronometrados, limitando las vueltas de enfriamiento para preservar la temperatura de los neumáticos.

Atención al graining y a los bloqueos en frenada

Las solicitaciones no son particularmente elevadas, a excepción del tramo central caracterizado por algunas curvas de alta velocidad. El graining podría aparecer de nuevo debido a la escasa adherencia y a las bajas temperaturas, como ya se observó en las ediciones anteriores de la carrera. En este caso la degradación sería predominantemente de naturaleza mecánica.

Otro elemento a monitorizar estará representado por los bloqueos en frenada. Las largas rectas terminan, de hecho, con frenadas exigentes, donde el riesgo de flat spot puede volverse significativo tanto en clasificación como en carrera. Para no comprometer un juego de neumáticos, los pilotos deberán por tanto evitar el bloqueo de las ruedas delanteras en los puntos más críticos del trazado.

Estrategia a una parada y undercut poco incisivo

Sobre el papel, la estrategia más competitiva debería ser la de una sola parada, con los tres compuestos que podrían tener cabida en carrera. También el C5, que en las especificaciones actuales ha mostrado una buena versatilidad, podría representar una opción válida para un stint de carrera.

Las características de este circuito hacen además menos incisiva la estrategia tradicional del undercut. Después de la parada, de hecho, los neumáticos tienden a perder rápidamente temperatura en el largo tramo que separa la salida del pit lane de las zonas más exigentes del circuito, reduciendo la ventaja normalmente asociada a los neumáticos nuevos.

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