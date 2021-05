Bakú aceptaría ser escenario de una carrera sprint

La Fórmula 1 organizará carreras sprint en tres grandes premios este año, que consistirán en una competencia de 100km el sábado de esos fines de semana y cuyo resultado decidirá el orden de parrilla de cara al Gran Premio del domingo.

La primera carrera sprint será en el Gran Premio de Gran Bretaña en julio. El plan actual establece que se lleve use este formato en dos citas más, en Italia y Brasil, aunque están sujetas a confirmación.

Será la primera vez que la F1 organice carreras sprint, pero los directivos de la categoría han asegurado que solamente se tratará de una prueba en 2021 que podrá ser aprobada para otros años o eliminada, dependiendo de su éxito.

Si el formato se mantiene para años posteriores y se expande a más eventos, el promotor del Gran Premio de Azerbaiyán ha declarado que estaría encantado de albergar carreras sprint en Bakú.

"Sé que algunos de los pilotos se han opuesto, porque creen que es algo arriesgado", afirmó el director ejecutivo del circuito urbano de Baku, Arif Rahimov, cuando Motorsport.com le preguntó acerca de organizar carreras sprint.

"Para ser sincero, creo que cualquier tipo de cambio será bienvenido y cualquier experimento será bueno".

"Me decanto por el lado opuesto que piensa que experimentar con el formato de los fines de semana de carreras es algo positivo en general, aunque sea para mezclar las cosas y hacerlas más interesantes para el espectador. Tendríamos carreras más inesperadas".

"Yo estoy abierto a este tipo de experimentos, si me lo ofrecieran o si tuviésemos la oportunidad de hacerlo de alguna manera u otra".

"Creo que cualquier cambio sería bueno para la mayor parte de la F1. Tuvimos muchas especulaciones diferentes sobre implantar parrilla invertida como hacen en la Fórmula 2, y ahora las carreras sprint. Doy la bienvenida a todo este tipo de cambios".

Bakú albergará su quinto gran premio de Fórmula 1 el mes que viene, volviendo al calendario después de que se cancelara su carrera en 2020 debido a la pandemia del COVID-19.

El contrato para seguir organizando grandes premios se ha extendido a un año más hasta 2024, compensando la cancelación de la temporada pasada. Rahimov confirmó que todavía no es el momento para discutir sobre un acuerdo a largo plazo.

"No hemos empezado todavía a hablar sobre contratos a largo plazo", admitió Rahimov. "Creo que no es un secreto la manera en la que la F1 está realizando sus contratos hoy en día. Sus contratos posiblemente vayan a ser siempre de tres años en adelante. Creo que están intentando estandarizarlo con diferentes circuitos".

"Supuestamente, la carrera de este año tendría que ser la primera (del contrato de tres años). Así que no, no hemos empezado a conversar sobre la extensión del contrato. Tenemos todavía mucho tiempo por delante para hablarlo, y no tendría que ser un problema".

