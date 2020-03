Cómo Baku espera volver al calendario 2020 de la F1

Los organizadores de Bakú están ahora en el limbo, esperando cualquier noticia sobre una fecha alternativa -y están listos para pulsar el botón y preparar el lugar en caso de que sea posible celebrar la carrera dentro de 2020.

De los ocho Grandes Premios cancelados hasta ahora, sólo Mónaco ha declarado formalmente que no busca una fecha de reemplazopara 2020. Sin embargo, Australia no se considera un candidato serio, debido a la magnitud de la operación que implica preparar el Albert Park por segunda vez en un año.

Cuatro de los eventos restantes en la lista de espera son circuitos permanentes, y dos -Hanoi y Bakú- son circuitos urbanos. En ambos casos se enfrentan a mayores retos logísticos que las pistas permanentes al aceptar nuevas fechas, debido al tiempo necesario para construir sus instalaciones.

Fue ese largo plazo lo que llevó a Bakú a un aplazamiento relativamente temprano, antes de que comenzara cualquier trabajo de preparación para la pista.

"Se hizo un poco más claro después del desafortunado giro de los acontecimientos en Australia", dice el jefe del circuito de Bakú y promotor de la carrera, Arif Rahimov, a Motorsport.com.

"Supongo que fue bastante devastador para el promotor en Australia poner todo el trabajo y esfuerzo y gastar todo ese tiempo y dinero para prepararse para el evento, sólo para que se cancelara en el último minuto".

"Esa es una situación en la que nunca querría poner a mi propio equipo, y realmente sentí pena por lo que tuvieron que pasar. Después de eso se hizo más claro la dirección en que las cosas iban, y luego vimos más cancelaciones de eventos en todo el mundo, incluyendo la Eurocopa 2020, y ahora los Juegos Olímpicos. Había presión de todos los diferentes lados".

Armar un circuito urbano es una operación enorme, y Rahimov sabía que había que tomar una decisión definitiva antes de empezar los trabajos y pagar las facturas.

"Teníamos que tomar la decisión ahora", dice Rahimov. "Porque ciertamente no somos un circuito que pueda tomar la decisión tarde, porque tenemos que montarlo, y necesitamos un poco de tiempo para hacerlo".

"Lleva de dos a tres meses sólo para tener el circuito listo. Ni siquiera hablo de todos los aspectos comerciales, los aspectos de entretenimiento para el espectador, que están más relacionados con lo artístico. Estas cosas no podemos hacerlas en el último minuto".

"En nuestro primer plan maestro planeábamos empezar a preparar el circuito para el 15 de marzo, así que con el giro de los acontecimientos decidimos posponerlo una semana, y en esa semana hubo muchas idas y venidas entre nosotros y la F1 y el gobierno de Azerbaiyán tratando de averiguar qué iba a pasar. Pasamos por todos los diferentes escenarios y luego decidimos detenernos".

Si bien el evento cuenta con el respaldo del gobierno y es una herramienta promocional anual clave tanto para el país como para la ciudad, los políticos tenían otras prioridades -aunque todavía había una posibilidad de que se llevara a cabo el 7 de junio, obviamente no era el momento adecuado para promocionarlo.

"Tuvimos que tomar una decisión, con todo el asesoramiento del gobierno, que en realidad pasó de los consejos al decreto para introducir las acciones preventivas que no nos permitirían organizar una carrera. Ese fue el último punto sobre la 'i' para asegurarnos de que teníamos que posponer la carrera hasta nuevo aviso".

Alexander Albon, Toro Rosso STR14 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Por el lado positivo, al no comenzar con la construcción del circuito, Bakú evitó la situación en la que se encontraba Albert Park, con un montón de dinero gastado y nada que mostrar.

"En efecto, sí. Habíamos hecho algunos pedidos, pero estas son cosas que podemos usar el año que viene o en una etapa posterior si la carrera hace más tarde".

"Pero todos los gastos en los que habríamos incurrido que habrían sido un desperdicio, no han ocurrido. Así que no hemos incurrido en ninguna pérdida financiera directa hasta ahora".

Bakú se ha unido a las otras carreras pospuestas en espera de noticias sobre una fecha alternativa. Rahimov dice que hay cierta flexibilidad.

"Ya hemos tenido la carrera en abril y junio. Lo más importante en Azerbaiyán son las escuelas, si es la temporada escolar. Eso es lo que más influye en la fecha de la carrera. Sin embargo, hemos tenido carrera en abril cuando todavía hay escuela, así que hemos visto ambos casos".

"Probablemente sería un poco más difícil tener una carrera justo al principio de la temporada escolar, que es el 15 de septiembre. Sin embargo, creo que hay muchas más complicaciones en la configuración del calendario, así que estamos tratando de proporcionar toda la flexibilidad posible".

Sin embargo, eso no se extiende a realizar la carrera en los meses de invierno.

"La principal preocupación es asegurarse de que se nos avise con dos meses y medio o tres meses de antelación, eso es realmente importante".

"Y la segunda parte es que sea con calor cuando la gente no tiene que congelarse afuera, o tendremos gradas vacías, lo cual realmente no queremos. Así que querríamos la carrera antes de mediados de octubre.

"Que el COVID-19 desaparezca es algo que nadie puede predecir, pero los otros dos factores dependen de que se aclare a principios del verano (europeo)".

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Rahimov insiste en que aún no se le ha informado de las posibles alternativas: "No podemos tener la nueva fecha hasta que las cosas se aclaren, no podemos especular sobre una nueva fecha".

"Eso es bastante lógico, y no fue un debate, fue algo que pusimos sobre la mesa y todo el mundo estuvo de acuerdo con ello. No somos sólo nosotros, creo que estuvieron de acuerdo con todos los demás promotores cuyas carreras han sido pospuestas, no vamos a especular sobre la fecha, sólo podemos fijar la fecha cuando la situación con COVID-19 esté clara".

"Lamentablemente no hay forma de saberlo. Espero que se aclare para el verano. Es cuestión de cuándo se aclarará, si podemos ver el descenso a principios de junio es una cosa, pero si se queda con nosotros hasta finales de agosto, definitivamente no va a ser posible para nuestra carrera. No podemos posponerlo hasta noviembre."

Se sabe que Azerbaiyán paga a la organización de la Fórmula 1 una de las tasas más altas de cualquier evento, y como en todas las carreras, los fondos se transfieren con mucha antelación.

En teoría, lo que sucede con ese dinero en caso de una cancelación completa depende de quién tomó la decisión final. Sin embargo, ahora se entiende que en las excepcionales circunstancias actuales no se espera que las sedes pierdan lo pagado por una carrera que no se celebra.

"Creo que será una gran pérdida de ingresos para la F1, por desgracia", dice Rahimov. "Pero es fuerza mayor, es algo que está fuera de nuestro control. Y no es sólo local, es una fuerza mayor global".

"Este tipo de situaciones se tienen en cuenta en la cláusula de fuerza mayor del contrato. Nuestro gobierno ciertamente no perderá dinero si la carrera no ocurre. El hecho de que la carrera no se lleve a cabo estará fuera de nuestro control".

"No es sólo una decisión del promotor detener la carrera, tenemos varios decretos del gobierno para detener todas las reuniones (masivas). Estamos en un régimen de cuarentena, similar a la mayor parte de Europa occidental".

"Es ilegal para nosotros incluso promover la carrera en este momento, por lo que estamos en una situación en la que se nos prohíbe hacer cualquier acción para recibir la carrera, lo que habría ocurrido en dos meses, por lo que está literalmente fuera de nuestro control."

¿Qué pasará con el dinero que ya ha sido pagado?

"Si la carrera no se lleva a cabo una opción sería pedir que el dinero sea devuelto a nuestras cuentas, pero otra sería posponerlo para el año que viene, y así no tendríamos que pagar el año que viene. Hay un montón de cosas que podemos hacer".

Para cualquier carrera que se pierda completamente en el 2020 también hay una posible complicación legal a superar - ¿la carrera perdida cuenta como parte de un contrato en curso, o se prorrogará y se añadirá un año más al plazo?

Por el momento, Rahimov sigue comprometido con la organización de la carrera este año, aunque admite que puede tener que ser un evento a escala, con menos actividdes para los aficionados, como conciertos en vivo. Incluso teniendo en cuenta eso, no va a ser fácil organizar la carrera en una nueva fecha.

"Es extremadamente complicado, pero creo que hay cosas más complicadas que están sucediendo en el mundo ahora mismo. Este es uno de los efectos secundarios de la pandemia. Pero dado que el mundo entero está en esta situación, creo que la expectativa de la carrera será un poco menor".

"La gente lo entenderá si nos saltamos una o dos cosas. Seguiremos proporcionando el entretenimiento para la audiencia en televisión, pero obviamente todo el entretenimiento en el lugar para los espectadores de la carrera será probablemente en una escala ligeramente reducida, sólo será cuestión de lo que podemos hacer en ese momento, y lo que no podemos".

